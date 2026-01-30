1月より放送中の法廷ヒューマンドラマ「テミスの不確かな法廷」で主演を務めている松山ケンイチ。昨年12月に公開された福田雄一監督の映画「新解釈・幕末伝」にも土方歳三役で出演するなど、俳優として第一線で活躍し続けている。

"カメレオン俳優"と評されることもある松山は、演じる役によって雰囲気をガラリと変え、変貌自在な演技を見せることでもおなじみ。ブレイクのきっかけとなった映画「DEATH NOTE デスノート」(2006年)では、藤原竜也演じる夜神月のライバル・L役に抜てきされ、漫画から飛び出してきたような憑依型の演技が話題になった。その2年後には音楽ギャグ漫画「デトロイト・メタル・シティ」の実写版で主演し、おしゃれポップスがやりたかったのに期せずして悪魔系デスメタルバンドの"ヨハネ・クラウザーII世"としてブレイクしてしまう主人公になりきった。そうかと思えば、2012年の大河ドラマ「平清盛」では武士として初めて太政大臣に就任した清盛をエネルギッシュに演じきり、その後も医者役やボクサー役など、その守備範囲の広さは誰もが知るところ。近年では2025年に放送された広瀬すず主演ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」でクセ者の弁護士を演じるなど、キャリアを重ね、演技にも深みが増している。

そんな松山が染谷将太とW主演を務めたのが、中村光のヒット漫画を実写化した「聖☆おにいさん」だ。2018年に配信ドラマからスタートした後、シリーズ化され、「第III紀」はNHKで放送。世紀末を無事に超えた神の子イエス(松山)と目覚めた人ブッダ(染谷)が、東京・立川にある6畳1間のアパートでシェアルームしながら下界でのバカンスを楽しむという、シュールでぶっ飛んだ設定。実写版もたちまち人気となり、漫画のキャラクターイメージを裏切らない松山と染谷の阿吽の呼吸が話題になった。

そして、ドラマの監督・脚本を手掛けた福田雄一の指揮のもと、豪華俳優陣を迎えて映画化されたのが2024年公開の「聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団」だ。原作は本作のために中村光が書き上げた壮大な長編シリーズ「スクリーンへの長い途(みち)」。賀来賢人、岩田剛典、白石麻衣、勝地涼、佐藤二朗、窪田正孝、山本美月、桜井日奈子、中田青渚、仲野太賀、神木隆之介、藤原竜也らが参戦した本作でも、松山の演技は冴えまくっている。

■松山演じるイエスと、染谷演じるブッダが巻き込まれる大波乱の展開...！

松山ケンイチと染谷将太が、立川で下界バカンスを楽しむイエスとブッダをコミカルに演じる (C)中村光／講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会

滅多なことでは惑わされず、温厚な性格で地に足がついた日々を送っているブッダに対して、落ち着きがなくわがままで、無駄使いをしてはブッダに怒られる自由人がイエスだ。前半では年末の福引で一喜一憂するセクションなど、ショートドラマでもおなじみの下界での平和な暮らしが描かれ、「聖☆おにいさん」の初心者でも作品の世界に入りやすい構成。

その後、2人の住むアパートを聖なる存在・梵天(賀来)、帝釈天(勝地)、天使長・ミカエル(岩田)が訪ね、「亡くなる直前の人たちの脳内にヒーローものの映像を流したいからキャストとして出演してほしい」と頼まれるところから、ストーリーはカオスな展開に突入する。演説並みの熱量で2人を説得する焚天や、なぜか突然踊り出し、ラップをするミカエル。あまりのことに口を"ポカーン"と開けたり、彼らのテンションに押されて珍しくしおらしくなったりするイエスを演じた松山の一挙一動が最高だ。なんだかんだでイエスとブッダはヒーローになることを許諾し、立川のアパート近辺から飛び出すことになる。

■憧れの存在を前にモジモジするイエスはかわいさ全開

撮影は決まったものの脚本家が決まらず、議論の末、ヨハネ(神木)と十一面観音(仲野)が共同で執筆することに。憧れの存在である十一面観音を前にしたイエスは緊張でたちまち震え出し、ブッダから冷ややかな目で見られる。初対面の2人がゲームの話で仲良く盛り上がり、衝撃を受ける様子もおかしく、調子に乗りがちなイエスを演じる松山が思わぬ表情や仕草を見せるのも見どころだ。

煩悩の化身である悪魔・マーラ(窪田)や堕天使・ルシファー(藤原)、イエスの父親でもある戦いの仙人(佐藤)など、次々に強烈なキャラクターが登場する本作。染谷と松山は後に撮影を"アドリブ合戦だった"と振り返っているが、個性の強いキャストたちの想定外のセリフや行動を受け、真ん中に立つ主役のイエスとブッダはどう返すのか？神も仏も天使も悪魔も入り乱れる奇想天外バトルを、松山と染谷の演技に照準を合わせて鑑賞するのも、ひとつの楽しみ方かもしれない。

文＝山本弘子

放送情報

聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団

放送日時：2026年1月31日(土)12:10〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：松山ケンイチ 染谷将太 賀来賢人 岩田剛典 勝地涼 白石麻衣 仲野太賀 神木隆之介 佐藤二朗 窪田正孝 藤原竜也

