NMB48メンバー「盛れた」免許証写真が話題「反則級の美しさ」「完璧すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】NMB48の11期研究生の田中れいが、1月30日までに自身のX（旧Twitter）を更新。運転免許証の写真を公開した。
◆田中れい「盛れた」免許証写真披露
田中は「免許写真盛れた」「＃NMB11期生」と添え、自身の運転免許証の顔写真部分を撮影したショットを投稿。サイドの髪を残して後ろでまとめたすっきりとしたヘアスタイルに、キュッと持ち上がった口角、ぱっちりとした目元で正面を見つめる田中の美しい姿が収められている。
◆田中れいの投稿に「反則級の美しさ」と反響
この投稿は「破壊力すごい」「圧倒的な美貌」「反則級の美しさ」「完璧すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
