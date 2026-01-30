ホビーサーチにてガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム＋LEDセット」などを対象にした抽選販売実施！抽選期間は2月1日まで
ホビーサーチにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月1日まで。
今回の抽選販売では、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」とLEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」のセット商品のほか、「MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.Ka」「MG 1/100 MSN-001A1 デルタプラス」などの様々なガンプラや、美少女プラモ「Figure-rise Standard ティファ・アディール」などもラインナップしている。
抽選販売には「ホビーサーチ」の会員登録をすることで参加することができるが、「【セット商品】PG UNLEASHED νガンダム＋PG UNLEASHED νガンダム用 LEDユニット」に関しては、ホビーサーチにて購入履歴のあるアカウントのみ対象としている。
なお抽選の注意事項として、1家庭（1住所）ごとに1アカウントまでとしているほか、同一アカウントの疑いがあるアカウント、及び過去に停止履歴のあるユーザーは事前連絡無くアカウントを停止・削除する場合がある。
当選発表はメールで行なわれる予定で、購入期限までに注文しない場合には当選辞退として扱われる。
「【セット商品】PG UNLEASHED νガンダム＋PG UNLEASHED νガンダム用 LEDユニット」
「MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.Ka」
「MG 1/100 MSN-001A1 デルタプラス」
「Figure-rise Standard ティファ・アディール」
/／- ホビーサーチ プラモデル (@hobbysearch_pub) January 30, 2026
💥バンダイ #プラモデル 抽選販売💥
＼
只今～2月1日(日)23:59まで#バンダイ プラモデル抽選販売期間となります！
参加はコチラ：https://t.co/Rdv1MZaifd
≪画像は対象商品一覧となります≫ https://t.co/PfJEELl726 pic.twitter.com/CoXOw3yF0g
【お知らせ】- ホビーサーチ プラモデル (@hobbysearch_pub) January 29, 2026
明日30日金曜日にバンダイプラモデルの通常・抽選販売を行います。
そのうち「PG UNLEASHED νガンダム」 については LEDユニットとのセットでの抽選販売となります。… pic.twitter.com/BIVg7H0NCy
(C)創通・サンライズ