【ホビーサーチ：BANDAI SPIRITSプラモデル 抽選販売】 抽選期間：1月30日18時～2月1日

ホビーサーチにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は2月1日まで。

今回の抽選販売では、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」とLEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」のセット商品のほか、「MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.Ka」「MG 1/100 MSN-001A1 デルタプラス」などの様々なガンプラや、美少女プラモ「Figure-rise Standard ティファ・アディール」などもラインナップしている。

抽選販売には「ホビーサーチ」の会員登録をすることで参加することができるが、「【セット商品】PG UNLEASHED νガンダム＋PG UNLEASHED νガンダム用 LEDユニット」に関しては、ホビーサーチにて購入履歴のあるアカウントのみ対象としている。

なお抽選の注意事項として、1家庭（1住所）ごとに1アカウントまでとしているほか、同一アカウントの疑いがあるアカウント、及び過去に停止履歴のあるユーザーは事前連絡無くアカウントを停止・削除する場合がある。

当選発表はメールで行なわれる予定で、購入期限までに注文しない場合には当選辞退として扱われる。

「【セット商品】PG UNLEASHED νガンダム＋PG UNLEASHED νガンダム用 LEDユニット」

「MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.Ka」

「MG 1/100 MSN-001A1 デルタプラス」

「Figure-rise Standard ティファ・アディール」

(C)創通・サンライズ