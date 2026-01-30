【30 MINUTES LABEL FES.OSAKA】 日程： 2月28日10時～18時 3月1日10時～18時 会場：ハービスホール 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2-5-25ハービスOSAKA B2F 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL（30ML）」の単独イベント「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」を2月28日、3月1日の2日間、大阪・梅田にて開催する。

イベント会場では最新ラインナップの展示や圧巻の作例展示、ファン同士の交流スペース、プラモデルの組立体験会などが設置される。さらに、「30ML」シリーズのプラモデル展示に加え、国内3店舗で展開中のオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」の限定アイテムを特別販売する出張イベントを実施する。

「30 MINUTES LABEL」各ブランド展示コーナー

各ブランドの年表や未公開画稿とともに振り返る展示コーナー。さらに、今後発売予定の新商品も多数展示。さらに、各ブースでは「30 MINUTES SISTERS」のシスターズがスペシャルボイスによる案内も実施される。

「30 MINUTES LABEL FES.2025」の様子

(1)「30 MINUTES LABEL」AREA

全国から集まったMIX30MLコンテスト※の受賞作品をズラリと展示！細かな工夫やアイデア満載の“本気作品”を間近で楽しめる。

※「MIX30MLコンテスト」…30MLのうち、3ブランド合同で開催したカスタマイズコンテスト。

(開催期間：2025年7月18日～8月17日)

(2)「30 MINUTES MISSIONS」（以下、30MM）AREA

ブランドの歴史や系譜を、未公開画稿も含めてまるっと紹介。最新機体を含めた様々な量産機が勢ぞろい。30MMを学べる、魅力がいっぱいのコーナーとなっている。

(3)「30 MINUTES SISTERS」（以下、30MS）AREA

シリーズ誕生からの歩みをたどれる歴史展示や、貴重な画稿の公開に加え、話題のIPコラボも一堂に会する。新作やカスタム例も盛りだくさん。

(4)「30 MINUTES FANTASY」（以下、30MF）AREA

作品世界の広がりやジョブの展開を時系列で楽しみながら、30MFの世界を旅しているような気分を味わえる。繊細な造形や美しいデザインに思わず見とれてしまうかも。

(5)「30 MINUTES PREFERENCE」（以下、30MP）AREA

人気作品との夢のタッグが集結。思わず写真を撮りたくなるような展示が盛りだくさん。

30MLオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」がイベント特別出店

本イベントでは「30 MINUTES LABEL ZONE」限定品に加え、「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」のキービジュアルを使用したグッズなどの商品を販売する。

イベント公式サイトでは、当日販売するイベント先行限定品を含めた全ラインナップを公開されている。

30ML ZONE限定 30MM 1/144アチェルビー＆スピナティオ 特殊作戦セット／3,850円

30ML ZONE限定 30MSユフィア（メイガスフォーム）／3,850円

30ML ZONE限定 30MFヴァーミリオンナイト／3,850円

30ML ZONE限定 30MS リシェッタ(イグライト01ウェア)[カラーA]／3,850円

30ML ZONE限定 30MF アズレアホーリーナイト／3,300円

30ML ZONE限定 アクションベース6用 30MLシールセット1／990円

30 MINUTES LABEL FES.OSAKA ステッカー／550円

30MLアクリルスタンドコレクションOSAKA Ver.／各770円

30MS SDキャラクター アクリルスタンドコレクション2／各770円

購入特典について

物販コーナーでは10,000円(税込)以上購入すると、イベント限定のオリジナルショッパーがもらえる。「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」のキービジュアルを使用した当イベントでしか手に入らない特典となっている。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

・物販コーナーでのお支払いは、クレジットカード・QRコード決済・電子マネーのみで、現金はご利用いただけませんのでご注意ください。

・会場内でご利用可能な決済ブランドについてはイベント公式サイトをご確認ください。

・画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。また、商品名・商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

・混雑状況によっては、整理券による入場制限を実施する場合がございます。

・注意事項などの物販に関する詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

「30 MINUTES LABEL」コミュニティエリア

秋葉原での開催時に好評を博したコミュニティエリアが、大阪でさらに充実・拡大して登場。

撮影ブース

秋葉原で連日大盛況となった「ジオラマ撮影ブース」が、大阪会場ではさらにスケールアップして登場する。自分で組み立てたプラモデルを持ち込み、臨場感あふれるジオラマを背景に撮影を楽しめる。

ホビージャパン合同企画「大阪モチーフジオラマ制作」

模型専門誌「月刊ホビージャパン」との合同プロジェクトとして、プロモデラー・ハス寝る氏が手がける大阪会場限定ジオラマの設置が決定。本誌掲載の本格ジオラマに自身の作品を置いて撮影できる、極めて貴重なフォトスポットとなっている。

製作過程は2月25日発売の「月刊ホビージャパン2026年4月号」で詳しく紹介される。

・モデラー情報

ハス寝る（https://x.com/hasuneru）

GBWC 11th日本大会準優勝ののち、月刊ホビージャパンにてプロモデラーデビュー。アイデアあふれるミキシングやゲーム的なテクスチャーの塗装表現、そして説得力のあるジオラマ製作を得意とするモデラー。

【コメント】

30MMの魅力は、さまざまな勢力の機体が、陸・海・空といった多様なフィールドに対応したラインナップとして展開されている点にあると感じています。今回のジオラマは、そうした幅広い機体やシチュエーションをできる限り受け止め、どんな作品を置いてもある程度写真映えする作品になるよう、全体の構成バランスを意識して調整しました。

また、大阪での開催イベントでの展示ということもあり、大阪の“ある場所”を連想させるようなイメージも一部に取り入れています。来場された皆様に、作品を置いて撮影する楽しさも含めて、自由に楽しんでいただけたら嬉しいです。

PLAYロイロイ～ロイロイ交換会～

30MMの支援用小型ロボット「ロイロイ」を媒介にした、ファン参加型の交換・交流スポット。 一番の目玉は、ユーザー同士が互いの「マイ・ロイロイ」を交換し合うアクティビティ。自分が組み上げた機体が誰かの手に渡り、誰かが作った機体が自分の元へ。そんな「共創」の楽しさをその場で体感できる。

会場には交換して持ち帰りできる多数のロイロイが設置される。ロイロイを介して、新たなコミュニティの輪が自然に広がる。

会場配布物

配布場所、受取方法、注意事項などの詳細はイベント公式サイトよりご確認ください。

【内容】

・『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』パンフレット

・「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」モバイルステッカー (全30種ランダム配布)

※30ML商品のパッケージアートをデザインした、コレクション性の高いステッカーです。

※ラインアップは「30 MINUTES LABEL FES.2025」と同様です

・組立体験会キット「30MF ルーキーソルジャー アーマークロス Ver.」（サンプル）

・「30MP 後藤ひとり」17面相うちわ

商品に付属するアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」後藤ひとりの17種類の表情を楽しめるうちわです(全17種ランダム配布)

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

※プレスリリースに掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

※プレスリリースの内容は2026年1月30日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。