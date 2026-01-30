共産党の山添拓政策委員長が衆議院選挙などの応援のため1月30日に高知入りし、争点となっている経済政策について大企業や富裕層への課税を強化し、消費税減税の財源にあてると訴えました。



共産党の山添拓政策委員長が衆議院選挙と県議会・高知市選挙区の補欠選挙を戦う党の公認候補の応援で30日に高知入りました。



高知市役所前で演説した山添氏は、衆議院選挙の争点になっている消費税の減税について、一律5％への引き下げとインボイス制度の廃止を訴え、大企業の法人税優遇の見直しや富裕層への課税強化を財源にあてると強調しました。





■共産党 山添拓 政策委員長「大企業の内部留保は、賃上げに使うからと言って、減税で積み上げてきたものです。だけど賃上げには回らずに、溜めこまれてきました。利益を上げてるところには、ちゃんと払ってもらう。大体皆さん、税金というのはたくさん稼いでいる人、たくさん持っている人ほど、たくさん負担する、それが当たり前じゃありませんか。公正な課税をやれば、消費税減税は実現できる」また山添氏は、高市政権の積極財政について「金利上昇や円安が起こりさらなる物価高を招く」と批判し「自民党政治に物を言う政治の流れを作る」と支持拡大を訴えました。