高知県仁淀川町で冬場も楽しめるアクティビティが、いま人気を集めています。揚田葵衣アナウンサーが体験しました。



■揚田葵衣アナウンサー

「冬はやっぱりこたつにミカン。ですが、家の中ではありません。いま川の上にいるんです」



訪れたのは、高知県中部・愛媛県との県境にある、仁淀川町の「仁淀川アウトドアセンター」。

清流、仁淀川の最上流域の支流でクリスタルカヤックやサップなど、川を楽しむ体験ができます。





代表の古味雄也さん（39）です。2025年度から本格的に始まった、冬限定のアクティビティが。■仁淀川アウトドアセンター代表 古味雄也さん「こたつサップ。冬場はほとんどお客さんが来なかったんですけど、こたつを設置することで、ちょっとでも冬場に温まりながら体験できるというイメージから沢山の人に来ていただきたいと生み出しました。去年と比べたら、今年は3倍くらいのお客さんに来ていただいています）」大人気のこたつサップ。上着やライフジャケットもレンタルでき、気軽に体験できます。ポータブルバッテリー付きのこたつは、温かさもばっちり。四畳半ほどの大きさで厚みのあるサップは、安定感も抜群です。それでは、水上散歩スタート。■揚田アナウンサー「こたつがあるから、リビングごと川に出てきたみたいな」■古味さん「正反対の、外のアクティビティと中のこたつという、その組み合わせがギャップがあって面白いと思います」大人6人ほど乗ることができ、通常、ガイドは別のサップで並走してくれます。■古味さん「この時期は本当に透明度高いので、底までくっきり見えます」“仁淀ブルー”で知られる仁淀川、冬は、一段と澄みきった景色が広がります。寝転んで川の観察も。■揚田アナウンサー「こうやって水面が揺れていると、日差しが入って川底もきらめいてきれいですね」天気の良い日には、無料でドローン撮影のサービスもあります。飲食の持ち込みも可能で、近くのカフェでテイクアウトしたスイーツを楽しむ人もいるそうです。Uターンで故郷・仁淀川町に戻った古味さん。「この景色は日本一きれい」だと話します。■古味さん「全国の人も海外の人も来てくれているんですけど、本当に通用する川、そして自然だなと感じています」約1時間かけて、清流の上を水上散歩。冬の自然と、ぬくもりを同時に味わえる体験です。■古味さん「高知に来る目的がこれでしたと言う人もたくさんいらっしゃって、それは本当に嬉しく思います。このこたつは、3月前半くらいまでしかやっていないので、この機会にぜひ来ていただけたらと思っています」“こたつサップ”は今年3月8日まで楽しめます。クリスタルカヤックと通常のサップは、通年で体験できるので、季節ごとの川の景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。