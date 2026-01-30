2026年静岡で絶対に外せない、注目のグルメ店を調査。見ればいますぐ食べたくなる!?要チェックの静岡の注目グルメとその店を調査します。



静岡市の呉服町商店街にひときわ目を引く看板。こちらは2025年11月にオープンした、油そば専門店『静岡 油魂』。実はこちら、全国に60店舗以上、県内にも9店舗を展開する家系ラーメンの人気店「魂心家」が手掛けた、新ブランド1号店なのです。そのためオープン日には全国からファンが押し寄せたといいます。





（学生）「魂心家も好きだったんで、油そばに変わって最初どうかなと思ったが、油そばもおいしくてどっちも好きです」オープン以来大盛況で昼時ともなればこの賑わい。その人気の理由の一つが…（男性）「きょうは大盛かな。値段変わんないのでお財布にも優しいし」（学生）「いつも特盛頼んじゃいます。」麺の量は、並・大・特大とありますがなんと同じ価格！！（店員）「女性の方でも大盛を選ばれる方は多いです。」（女性）「大を頼みました お得だし全然食べられます女性でもおすすめです」さらに、ウーロン茶やルイボスティースープまで無料で飲み放題。この‟太っ腹”なサービスが、幅広い世代の心をつかんでいるようです。しかし油そばといえば、‟こってり”というイメージを持つ人もいますが、入り口に書かれていたのは、「油そばは、ヘルシー」という文字が…。（店員）「油そばはスープがない分、ラーメンに比べて脂質や塩分を 抑えられるんです。しっかり食べれるけど、重すぎないのが特徴です。」そのため店内を見ると女性客も多いようで…（女性）「全然ぺろりといけてこってりもしてなくておいしかったです」（女性）「味もあっさりしていて食べやすかったです」味の決め手となるタレと油は、完成までに100回以上試作を重ねたといいます。さらに麺は、油そばとしてはやや細めながら、タレがしっかり絡むのが特徴。（店員）「初めての方は 混ぜてまずはそのまま食べていただいて、その後に無料の調味料を少しずつ試してもらいながらアレンジしていただけたらと思います。」実は、テーブルに並ぶ10種類以上ある調味料で味変を楽しめるのも人気で、さらに有料のトッピングも多数ありそのアレンジ方法は無限大です。（男性）「魚粉とニンニク味変出来るからあきない。」（女性）「お酢を多めに入れてみましたあっさりしていておいしかった。」（学生）「辛みが欲しいんで一味とラー油はいつも入れています。」トッピングが多くて迷ってしまう人におすすめなのがAセット。有料トッピングのチーズと卵黄が最初からのった、お得なセットでこの組み合わせ、なんとカルボナーラ風になるそうで…（男性）「本当にカルボナーラみたいな感じで油そばの特徴も生かされていておいしかったです。」もっとガッツリ・こってり食べたい方には甘みのある背脂とガッツリもやしが特徴の豚脂そばがオススメ。気分に合わせて無限大の味を楽しめる新感覚の“油そば”一度行ったらハマってしまいそうです。そしてこちらも、2025年の11月にオープンした『MS.HOT 麻辣燙』。大ブームのマーラータン専門店でオープン直後から、女性客が多く訪れているのが特徴です。（女性）「インスタで知って具材がいっぱいあってどれ食べてもおいしい」実はこの店を手がけるのは、静岡発祥でいまや全国的に人気のクッキーチーズサンド専門店「チーズピゲ」。しかしスイーツ店が、なぜマーラータンを!?そこには、中国の飲食グループとの出会いがあったといいます。（店長）「中国にはおいしい食材がいっぱいあって日本に届いていない物も多い中国の美味しいものを日本に実際に届けて本場の味を日本で再現したいという思い。」まず驚くのが、圧倒的な具材の数。（店長）「麺と具材すべて合わせて約80種類用意している。お客様に毎回違う自分なりのアレンジをしてもらいたい。」具材は量り売りで100g400円。ずらりと並ぶ具材の中には、「これ、何？」と思わず足を止めてしまう食材も。（店長）「鴨の血レバーのような食感と味マーラースープには相性がいい食材」「おすすめはキクラゲ中国から直接仕入れていてマーラースープとも合うのでおすすめです」月に4回来るというこちらの常連さんのおすすめは（女性）「特にこれがおすすめです。ブンモジャ、これめっちゃおいしいです。」（女性）「日本に無い麺がいっぱいあり、おもしろい。このサツマイモのハルサメもちもちしていて食べ応えもありお腹いっぱいになる。」定番の春雨から、日本では珍しい麺まで。選べる麺は、なんと10種類。来るたびに違う食感が楽しめます。そして、もちろんスープにもこだわりが！（店長）「スープのレシピは中国の有名なシェフ監修。毎朝、牛骨などからダシを取り 一から作っている。」特徴は辛さだけではなく香りの深さと、重なり合う旨味。どんな具材を選んでも、うまく融合するように、計算し尽くされた味です。もちろん辛さも自分好みに調整可能です。一辛を選んだというこちらの女性は…（女性）「そこまで辛くない。自分的には結構おいしくてリピありなお店。」（女性）「会社にいる中国の方が、ここは本場と同じか、それ以上においしいって言ってました。」スープは定番のマーラースープのほか、牛骨、トマト、他では珍しい汁なしマーラーの4種類から選べます。自分だけの一杯を作る楽しさと、クセになる本格スープ。こちらも一度行ったら、何度もリピートしてしまいそうです。