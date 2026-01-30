Peonyのバレンタイン新色♡とろ蜜ツヤ唇を叶えるリップグロス

バレンタインが近づくこの季節、Peonyから心ときめく新色リップグロスが登場します。はちみつのようにとろけるテクスチャーと、ぷっくり艶やかな仕上がりで人気の「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」に、甘さと深みを兼ね備えた2色が仲間入り。唇にのせた瞬間から、うるおいと発色が美しく続き、特別な日もいつもの日常もそっと彩ります。自分へのご褒美にも、バレンタイン気分を高めたい方にもぴったりの新作です♡

蜜のようにとろける新色2カラー

今回追加されるのは、ココアを思わせる深みをまとったピンク系2色。11:IchigoCocoaはいちごが溶け込んだような、甘さ控えめのミュートピンク。

11：Ichigo Cocoa

12：Fig Cocoa

12:FigCocoaはイチジクの奥行きを感じる、雰囲気漂うピンクブラウンです。どちらも肌なじみがよく、ひと塗りで大人の可愛さと色気を引き出します。

潤いと発色を叶える実力派

はちみつと7種の保湿成分を配合した柔らかなテクスチャーが、唇を包み込み、塗り直し不要の美しいツヤと発色をキープ。

ムードあるカラー設計で、実際に唇にのせてもくすまず透明感のある仕上がりに。カラーは全12色展開、販売価格は3,498円（税込）です。

限定セットとバレンタインBOX

発売を記念し、お好きなリップグロス2色と限定ハートポーチがセットになった「HeartinChocolatierPouchSet」が登場。

さらに商品を1点以上購入すると、先着順で「HeartinChocolatierMirror」をプレゼント。

バレンタイン限定カラー専用BOXは仕切りを外して小物入れとしても使えます。※ハートチャームは別売りです。

バレンタインに仕込みたい蜜色リップ

Peonyの新色リップグロスは、甘さと大人っぽさのバランスが絶妙なバレンタインの主役アイテム。とろける質感と長時間続くうるおいは、デートはもちろん日常メイクにも活躍します。

限定セットやノベルティなど、この時期だけの特別感も見逃せないポイント。自分らしい色を選んで、今年のバレンタインを少し特別なものにしてみてはいかがでしょうか♪