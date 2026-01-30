『にじさんじ大感謝祭』第2部企画を発表 乃木坂46が「にぎにぎにじたうん！」踊ってみたコラボ？ ピーナッツくん「Stop Motion feat. 魔界ノりりむ」歌唱
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は2月1日午後6時から特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』を生配信する。
【画像】乃木坂46「にじたうん」ダンス？ 音楽でも人気曲が
「にじさんじ」が2月3日（にじさんじの日）で8周年を迎えることを記念して、特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』を、にじさんじ公式YouTubeチャンネルでお届け。第1部は2Dバラエティ企画を実施。16人のライバーが4チームに分かれてさまざまな企画で競い合う。さらに20人以上のライバーがクイズ提供など企画に協力。「にじさんじの日」にふさわしい大人数参加のバラエティ企画となる。第1部のMCは石神のぞみと佐伯イッテツ。MC自ら体を張って特番を盛り上げることに？
午後8時から配信開始予定の第2部は、2つのスタジオに分かれて3D企画をお届け。この番組で初めてお披露目する「ARスタジオ」では豪華ゲストとコラボ。ARスタジオのMCは加賀美ハヤトとリゼ・ヘルエスタ。音楽にバラエティに、今までにない夢の共演となる。一方、別の場所に集められたライバーたちは不穏な雰囲気…。ARスタジオへの出演権をかけてバトルロイヤルが勃発。見事勝ち抜いて番組のエンディングでARスタジオにたどり着けるのは誰なのか？
■第1部
・出演ライバー
MC：石神のぞみ、佐伯イッテツ
（アンジュチーム）アンジュ・カトリーナ、先斗寧、ソフィア・ヴァレンタイン、珠乃井ナナ
（チャイカチーム）花畑チャイカ、魔使マオ、榊ネス、十河ののは
（剣持チーム）剣持刀也、卯月コウ、セイブル、皇れお
（えるチーム）える、夢追翔、イ ロハ、酒寄颯馬
■第2部（企画詳細）
【ARスタジオ】
初お披露目の「ARスタジオ」で豪華ゲストとコラボ！
MC：加賀美ハヤト、リゼ・ヘルエスタ
最強「にじのぎペア」を決める企画に挑戦！『にぎにぎにじたうん！』の「踊ってみた」コラボも!?
・ゲスト：乃木坂46（伊藤理々杏、田村真佑、弓木奈於）
・出演ライバー：鈴原るる、星川サラ、周央サンゴ
筋肉自慢（？）ライバーがなかやまきんに君に挑む!?
・ゲスト：なかやまきんに君
・出演ライバー：風楽奏斗、宇佐美リト、北見遊征
水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」をコラボ歌唱！
・ゲスト：水曜日のカンパネラ・詩羽
・出演ライバー：緑仙、戌亥とこ
「Stop Motion feat. 魔界ノりりむ」をコラボ歌唱！
・ゲスト：ピーナッツくん
・出演ライバー：魔界ノりりむ
話題の新曲？「なんやかんや、冬。」を披露！
・出演ライバー：月ノ美兎、笹木咲、椎名唯華
【3Dバトルロイヤル】
・出演ライバー：
MC：ルイス・キャミー
社築、舞元啓介、レオス・ヴィンセント、狂蘭メロコ、倉持めると、赤城ウェン、星導ショウ、ミラン・ケストレル
【画像】乃木坂46「にじたうん」ダンス？ 音楽でも人気曲が
「にじさんじ」が2月3日（にじさんじの日）で8周年を迎えることを記念して、特別番組『8th Anniversary にじさんじ大感謝祭』を、にじさんじ公式YouTubeチャンネルでお届け。第1部は2Dバラエティ企画を実施。16人のライバーが4チームに分かれてさまざまな企画で競い合う。さらに20人以上のライバーがクイズ提供など企画に協力。「にじさんじの日」にふさわしい大人数参加のバラエティ企画となる。第1部のMCは石神のぞみと佐伯イッテツ。MC自ら体を張って特番を盛り上げることに？
■第1部
・出演ライバー
MC：石神のぞみ、佐伯イッテツ
（アンジュチーム）アンジュ・カトリーナ、先斗寧、ソフィア・ヴァレンタイン、珠乃井ナナ
（チャイカチーム）花畑チャイカ、魔使マオ、榊ネス、十河ののは
（剣持チーム）剣持刀也、卯月コウ、セイブル、皇れお
（えるチーム）える、夢追翔、イ ロハ、酒寄颯馬
■第2部（企画詳細）
【ARスタジオ】
初お披露目の「ARスタジオ」で豪華ゲストとコラボ！
MC：加賀美ハヤト、リゼ・ヘルエスタ
最強「にじのぎペア」を決める企画に挑戦！『にぎにぎにじたうん！』の「踊ってみた」コラボも!?
・ゲスト：乃木坂46（伊藤理々杏、田村真佑、弓木奈於）
・出演ライバー：鈴原るる、星川サラ、周央サンゴ
筋肉自慢（？）ライバーがなかやまきんに君に挑む!?
・ゲスト：なかやまきんに君
・出演ライバー：風楽奏斗、宇佐美リト、北見遊征
水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」をコラボ歌唱！
・ゲスト：水曜日のカンパネラ・詩羽
・出演ライバー：緑仙、戌亥とこ
「Stop Motion feat. 魔界ノりりむ」をコラボ歌唱！
・ゲスト：ピーナッツくん
・出演ライバー：魔界ノりりむ
話題の新曲？「なんやかんや、冬。」を披露！
・出演ライバー：月ノ美兎、笹木咲、椎名唯華
【3Dバトルロイヤル】
・出演ライバー：
MC：ルイス・キャミー
社築、舞元啓介、レオス・ヴィンセント、狂蘭メロコ、倉持めると、赤城ウェン、星導ショウ、ミラン・ケストレル