愛知県最長“ルート未完”の洞窟に挑む 想像もしていなかった不思議な世界へ ドキュメント放送
あす1月31日放送のテレビ大阪の『ドキュメンタリー7』（前11：00〜11：30）は、日本に数十人しかいないとされる洞窟探検家が登場する。
【写真多数】愛知県最長の洞窟「古戸の風穴」…奥には想像もしていなかった不思議な世界
『ドキュメンタリー7』は、「目立たずとも私たちの生活に貢献している人たち」「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」にスポットライトを当てるドキュメンタリー番組。第34回は「アンダー×ワンダー 〜洞窟探検家 松下剛士〜」。
山奥に眠る地下の空間を目指す洞窟探検は、caving（ケイビング）というアウトドアスポーツとして、世界中で親しまれている。自然に挑むスリルと、その先に待つ光景が人々をひきつける。
松下剛士さんは、国内外で500を超える洞窟を踏破してきた洞窟のプロ。現在は会社「asobibito 〜遊び人〜」を立ち上げ、洞窟を保全しながら安全に楽しめるツアーを手がける。
学生時代に熱中したのはラグビー。未知の世界に憧れ、宇宙飛行士を目指すも試験は不合格。悩んでいた時に見た“夢”がきっかけで、まったく縁のなかった洞窟の世界に入った。
大阪出身で、3年前、日本の屋根・南アルプスのふもとに位置する愛知県・東栄町に移住してきた。愛知県で最長とされる洞窟「古戸の風穴（フットのフウケツ）」を調査し、洞窟ツアーをするため。
探検前日に尋ねたのは、洞窟の地主である伊藤明博さん。「古戸の風穴」は、50年前に伊藤さんの父が見つけたもの。町の観光名所にしようと発掘が進められたものの、発見から20年後に調査は打ち切りとなった。
遺された未完成の地図には、かつて果たせなかった町おこしの願いが込められている。松下さんは「地上に出られるルートが見つかれば、すごく面白くて魅力的なツアーになる」と期待に胸を膨らませる。
果たせなかった町おこしの願いを背負い、洞窟を一周する新ルートを探す本格的な調査が始まる。洞窟を探検する松下さんを追いかける取材班。険しい道のりが続き、5時間後、洞窟の奥には想像もしていなかった不思議な世界が広がっていた…。
【写真多数】愛知県最長の洞窟「古戸の風穴」…奥には想像もしていなかった不思議な世界
『ドキュメンタリー7』は、「目立たずとも私たちの生活に貢献している人たち」「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」にスポットライトを当てるドキュメンタリー番組。第34回は「アンダー×ワンダー 〜洞窟探検家 松下剛士〜」。
松下剛士さんは、国内外で500を超える洞窟を踏破してきた洞窟のプロ。現在は会社「asobibito 〜遊び人〜」を立ち上げ、洞窟を保全しながら安全に楽しめるツアーを手がける。
学生時代に熱中したのはラグビー。未知の世界に憧れ、宇宙飛行士を目指すも試験は不合格。悩んでいた時に見た“夢”がきっかけで、まったく縁のなかった洞窟の世界に入った。
大阪出身で、3年前、日本の屋根・南アルプスのふもとに位置する愛知県・東栄町に移住してきた。愛知県で最長とされる洞窟「古戸の風穴（フットのフウケツ）」を調査し、洞窟ツアーをするため。
探検前日に尋ねたのは、洞窟の地主である伊藤明博さん。「古戸の風穴」は、50年前に伊藤さんの父が見つけたもの。町の観光名所にしようと発掘が進められたものの、発見から20年後に調査は打ち切りとなった。
遺された未完成の地図には、かつて果たせなかった町おこしの願いが込められている。松下さんは「地上に出られるルートが見つかれば、すごく面白くて魅力的なツアーになる」と期待に胸を膨らませる。
果たせなかった町おこしの願いを背負い、洞窟を一周する新ルートを探す本格的な調査が始まる。洞窟を探検する松下さんを追いかける取材班。険しい道のりが続き、5時間後、洞窟の奥には想像もしていなかった不思議な世界が広がっていた…。