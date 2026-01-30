いろいろな種類を楽しめる詰め合わせ、世界最大級のカルデラを持つ火山の名前まで。日常の風景と日本の大自然をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力を武器に、全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、元気に体を動かす場所や、ギフトなどでよく聞く言葉、そして地理の知識に関わる言葉を集めました。パッと頭に思い浮かべてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□びば
□□ーと
しに□□う
□□さん

ヒント：日本にある有名な火山の名前が含まれています

答えを見る






正解：あそ

正解は「あそ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あそ」を入れると、次のようになります。

・あそびば（遊び場）
・あそーと（アソート）
・しにあそう（シニア層）
・あそさん（阿蘇山）

「遊び場」や「阿蘇山」のように、私たちの生活や日本の地理になじみ深い言葉のほかに、詰め合わせを意味するカタカナ語の「アソート（assort）」や、高齢者層を指す「シニア層（しにあそう）」が隠れていました。同じ「あそ」という響きでも、動詞の「遊ぶ」から地名、そして世代の区分まで、意外な広がりがあることが分かります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)