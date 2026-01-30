【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 有名な活火山の名前がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、元気に体を動かす場所や、ギフトなどでよく聞く言葉、そして地理の知識に関わる言葉を集めました。パッと頭に思い浮かべてみてください。
□□びば
□□ーと
しに□□う
□□さん
ヒント：日本にある有名な火山の名前が含まれています
▼解説
それぞれの言葉に「あそ」を入れると、次のようになります。
・あそびば（遊び場）
・あそーと（アソート）
・しにあそう（シニア層）
・あそさん（阿蘇山）
「遊び場」や「阿蘇山」のように、私たちの生活や日本の地理になじみ深い言葉のほかに、詰め合わせを意味するカタカナ語の「アソート（assort）」や、高齢者層を指す「シニア層（しにあそう）」が隠れていました。同じ「あそ」という響きでも、動詞の「遊ぶ」から地名、そして世代の区分まで、意外な広がりがあることが分かります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
