大阪府は

包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と連携し、2026年1月20日・22日の2日間、食品関連事業者を対象とした、HACCPに沿った「食品衛生セミナー」を大阪赤十字会館（大阪府大阪市）で開催した。

大阪府とダスキンは2021年7月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・福祉、地域活性化、ダイバーシティ・雇用促進、安全・安心、環境などの7分野で連携し、さまざまな取組みを行っている。

参加者からは、「基本的な注意点は共有しているが、作業動線まで含めて検討するという万博での事例は非常に納得感があった。」、「こういった機会は相談の場所としてとても貴重で定期的に参加している。」や「嘔吐物処理については、実際ここまでするのは難しいと思うが、良いヒントになった。自社に合う方法を検討していきたい。」といった感想が寄せられた。





【主催者コメント】

○大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 担当者

大阪・関西万博の会場における衛生管理等の取組事例を紹介しましたが、これらの取組みが 衛生管理の推進、食中毒予防及びアレルギー情 報 提供の 充実に向けた取組みの一助となれば幸いです。



○株式会社ダスキン 近畿地域本部 ビジネスサービス推進室 室長 松田氏

大阪府との共催により、2021年からHACCPに沿った衛生管理セミナーを定期的に開催しており、大阪府内の食品等を扱う事業者さまを対象に、正しい衛 生手洗いや嘔吐物処理などを、実演を交えてわかりやすく学んでいただいています。

本セミナーは毎回テーマを変えて実施しており、今回は時期的に増加が想定される嘔吐物処理をテーマに、作業手順を実際に見ていただきながら、 従業員 の健康管理や二次汚染防止について理解を深めていただきました。ダスキンとして、衛生知識の向上にお役に立てる機会です ので、今後も続 けていきたい と思います。

