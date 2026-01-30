1月30日からユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「ユニバーサル・クールジャパン 2026」。世界が注目する日本初のエンターテインメントブランドを超リアルに体験できるイベントとして、作品の魅力に新たな体験価値を加え、国内外に届けていく本イベントでは、『呪術廻戦』や『名探偵コナン』、『マスカレード』シリーズ、『モンスターハンターワイルズ』、そして『葬送のフリーレン』が集結。今回、『呪術廻戦』好きとして注目のアトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～」やフード、限定グッズの魅力を徹底レポートしていきたい。

参考：畑芽育が『呪術廻戦』『名探偵コナン』を熱弁 『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕

・圧倒的に進化した「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～」がお世辞抜きで良すぎた

まずは目玉アトラクションの「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～」。過去には2022年から2023年に同アトラクションが開催されていたため、今回で2度目のコラボレーションとなる。2025年位は第1弾の内容が国境を越えアメリカのユニバーサル・スタジオ・ハリウッドへと渡り、注目を集めた。そして第2弾となる今回は、物語が新たに書き下ろされた完全新作となる。

完全新作オリジナルストーリーとして復活した第2弾では、参加者は新人補助監督として、虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇の1年生たちと共に心霊スポットとして知られる時計台にやってくる。五条悟が電話で実は過去にこの時計台の呪霊を祓っていることを明かすが、そのときのことはすっかり覚えていないとのこと。なんとも五条らしいコミュニケーションを補助監督として電話越しに体験できるのも、醍醐味のひとつではないだろうか。

館内に入ると、時計台の中に入った3人と合流する。まず、この時計台の呪霊のビジュアルがとにかく良い。体の形が砂時計を思わせるデザインで、色味もくすんだ緑に、くすんだ金や銅色の時計の歯車のようなものついていて、まるで金継ぎのように美しい。

何より呪霊の動きか、第1弾の「ザ・リアル 4-D」より圧倒的に3D技術が向上していた。待機場所に時より顔を出していた“1年ズ”を眺めていたときから感じられるのだが、とにかく3Dモデル、特にフェイシャルアニメーションが圧倒的に進化しているのだ。前作の内容も面白かったが、今作はさらに良くなったキャラクターの表情や動きの滑らかさ、呪霊のデザイン、背景の美術、そして何より原作漫画やアニメなどの本編に深みを与える、想像以上にエモーショナルな物語が用意されていた。これはとても良いサプライズである。

しかも呪霊が「時計」……つまり、“時間”に対して人々が向ける負の感情によって生まれた存在であることも、あの“最強の2人”が登場する物語において特別な意味を感じさせられる。ちゃんと呪霊が強いのも敵として魅力的で、虎杖たちが苦戦する中、呪霊の術式によって私たち監督生たちはどこかに飛ばされてしまう。そこは同じ時計台なのに、なんだか先ほどまで様子が違う……。まさかと思っていたところに、聞き覚えのある“2人”の声が聞こえてきて……。

もう戻らないはずだったあの青い春に“時が戻る”そんな演出だけでも泣けそうなのに、最後の五条のセリフとアトラクションエンディングに流れる、羊文学の「more than words」（アニメ第2期のエンディング）にだいぶ涙腺が刺激されてしまった。もちろん、『呪術廻戦』にあまり馴染みがなくても、座席の揺れ、水しぶきなど4Dらならではの仕掛けが盛りだくさん。まさに廻る呪いとの超リアルな戦いのど真ん中に飛び込むような、迫力満点のアトラクションとなっていた。

また、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とコラボした『呪術廻戦×ストーリー・ライド』は、コースターに乗りながら座席から再生されるオリジナルのストーリーを楽しめるライドとなっている。1月30日から5月10日までに開催されるものが第一弾、5月11日から8月18日まで開催される第2弾と、2つの期間で全く異なるストーリーを聞きながらライド体験ができる。開催中の第1弾では、虎杖、伏黒、釘崎たちと同じ列車に乗り込み、呪霊との激闘を全身で体感するという内容に。呪霊が出ると噂の列車を調べるため、大阪を訪れた虎杖、伏黒、釘崎。乗客として車両に乗り合わせたあなたは、驚きの事態に遭遇することに。呪霊が憑りついた電車は浮遊し大暴走、虎杖たちと共に超絶叫の呪霊との戦いを無事生き抜くことができるか。なんと、最後には“あの人”も登場するので、絶叫系も得意という方はこちらもぜひ。

・フードはビジュ良し＆食べ応え満点

『呪術廻戦』コラボのフードは、「ザ・リアル 4-D」のシアター前にあるカートにて五条の虚式「茈（むらさき）」を表現したチュリトスや、「黒閃（こくせん）」を放つ虎杖をイメージした、“パンチの効いた”見た目と味のピザブレッドも登場。

特にチュリトスは持ち手の部分に「茈」を放つ五条が印字されていて、彼が指先から放つ「茈」がチュリトス本体として伸びているという粋なデザインだ。ミックスベリーが甘酸っぱく、クランチがたくさんついているので食感もザクザクしていて楽しい。何より、ラメがかかっていて見栄えも抜群なのが“最強”だ。

カートの向かいに位置するフレンチスタイルのカフェ『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、呪術高専東京校1年生たちをイメージしたサンドウィッチプレートや、青春の爽やかさを感じるグレープフルーツ・レモネードが登場。レモネードには高専の制服ボタンのデザインがプリントされたマシュマロが乗っていて、映え要素も抜群。なにより甘いコラボフードが多い中でサッパリとした味わいが嬉しい。

また、高専時代の五条と夏油をイメージしたケーキ2種も登場。どちらもムースではあるが、対照的なカラーと味となっている点が何だか切ない。特に、本編で夏油が「雑巾みたいな味」と言っていた呪霊玉のデザインを模したムースは、濃厚なチョコレートの中から爽やかなオレンジのジュレが出てくる。甘さと酸っぱさのバランスが絶妙で、夏油が食べていた呪霊玉もこんな味をしていたら良かったのに、なんて思ってしまう。

・コラボグッズは見逃せないものが盛りだくさん、店舗の装飾も楽しんで

最後に、ファンとして必ずチェックしておきたいのが限定コラボグッズ。店舗は「ザ・リアル 4-D」のシアターに隣接していて、同じく「クールジャパン2026」に参加する『名探偵コナン』のグッズ売り場にも繋がっている。店内に入ると天井から帷が降りてきていて、お店の中でも『呪術廻戦』の世界観が堪能できるのが嬉しい。

過去にもユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボしたことがある『呪術廻戦』だが、今回のコラボ商品は全て完全に新作。ウェアラブルグッズには、パークでお馴染みのカチューシャが2点登場。1年生3人組が乗っているデザインもかわいいが、注目したいのは五条と夏油のカチューシャ。グッズの開発者によると、仲良く座っているが、“背中あわせ”でお互い向いている方向が“逆”になっている点がポイントとのこと。

他にも、伏黒の式神「脱兎」を肩に乗せることができるキーチェーンなど、購入してすぐに楽しめるグッズも多い。

ほかにも「ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』と連動したイラストを使用したグッズや、呪術高専の制服の虎杖や五条の「ぬいぐるみキーチェーン」が登場。個人的に気になったのは、本編で五条を封印した「獄門疆」のポーチ。既存でも「獄門疆」のポーチは公式グッズとして存在しているものの、USJコラボのこちらはメタリックなレザー素材で、単純にカッコいい。また、ポーチを開けた中の記事に五条が印字されている点もポイントが高い。

また、本編でも印象的に登場した東堂葵着用のロケットを模した「東堂葵 サウンドキーチェーン」も目玉商品と言って過言ではないだろう。すでにオンラインストアでは売り切れてしまっていて、なんとアイドル高田ちゃんが歌う「最高潮☆JUMPING!」が流れるギミック付き。ネタ商品ではあるものの、店内で見つけることができずに手に入れることができなかった自分を呪ってしまいそうなくらい欲しい。

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ～廻る時計台～』や『呪術廻戦×ストーリー・ライド』は8月18日まで開催予定。アニメ第3期が盛り上がる今だからこそ、自分も『呪術廻戦』の世界をリアルに体験しに行ってほしい。

（文＝アナイス）