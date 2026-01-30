¡Ö¥Þ¥Þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×­à¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó­á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿ÊìÌò»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡£¼Ì¿¿¤Ï2006Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Á¡×¤Î¥µ¥ó¥È¥éCD(amazon¤è¤ê)

¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê­à¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó­á

¡¡20Ç¯Á°¥É¥é¥Þ¤Ç­à14ºÍ¤ÎÊì­á¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤ó¤À½÷Í¥¤¬ºÆ¤Ó¡Ä¡£­à¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó­á¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£

¡¡¡Ö¿²¤ë»þ¤Ï¡Ä¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡ª¡×¤È¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè(32)¡£

¡¡2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤¬¸½¤ì¡¢¤È¤Ä¤¼¤ó­àÊì­á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¤ò±é¤¸¤ë»ÖÅÄ¤È¡¢Â©»Ò¡¦ñ¥ÂÀÌò¤ÎÅ·ÌîÍ¥(5)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì­à¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó­á¤·¤¿¿²´ÖÃå»Ñ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£»£±Æ¥»¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Á¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Î­àÊì¿ÆÌò¤Ö¤ê­á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»ÖÅÄÌ¤Íè¤¹¤²¡¼¤ï¡×¡ÖÊìÌò¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÃÊ¡¹¤È¤Û¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡Ø¥Ñ¥ó¥Ä¥¤¥ó¡Ù¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£