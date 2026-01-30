山形県小国町でクマの駆除中にハンターが猟銃を誤射し男性にけがをさせた事故で、町がけがをした男性に支払った補償金を誤射したハンターに支払うよう求めた裁判の第１回弁論が開かれました。

【写真を見る】「本意ではない」「深く感謝」としながら...小国町が補償金の支払い求め誤射したクマ駆除ハンターを訴える （山形）

誤射したハンター側は、訴えの棄却を求めています。

この事故は３年前、小国町で町から委嘱を受けわれていたクマの駆除中にハンターが発砲した猟銃の弾が男性の右膝にあたったもので、男性は右ひざなどに後遺症が残る大けがをしました。

この事故を受け、町は療養費や休業補償としてけがをした男性に対しおよそ１６００万円を支払いましたが、けがをした男性は去年６月、町に損害賠償金を求める裁判を起こし、現在も裁判が続けられています。

けがをした男性は裁判の中で誤射をしたハンターに「重過失があった」と主張していて、町は裁判所が重過失を認定した場合には町が支払った補償金は誤射したハンターに対し請求する権利が生じるとしています。

■「本意ではない」町が裁判起こす

こうした中できょう行われた裁判は町が誤射したハンターとこのハンターが加入する保険会社を相手に、これまでけがをした男性に支払った補償金およそ１６６３万円の支払いを求めたものです。

町は訴状で、「これまで鳥獣対策に貢献してきたハンター２人に深く感謝している」「ハンター個人に請求を行うことは本意ではないが、問題をまとめて解決する必要があるため、やむを得ず、今回裁判を起こした」などとしています。

今回裁判を起こした理由について、町はＴＵＹの取材に、裁判所に状況を多角的に見てもらうためにけがをした男性の裁判が終結する前に訴えを起こしたとしました。

裁判は次回３月に行われる予定です。