¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿(º¸)¤È°æ¾å¿¿±û(ÈÖÁÈ¸ø¼°¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷saikai_ex¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âè2ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÆÍÁ³¡¢¸½¤ì¡Ä

¡¡º£´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÊ£¿ô½Ð±é¡Ä¡£²ÐÍËÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ÃíÌÜÇÐÍ¥¤Î­à¤Þ¤µ¤«¤ÎÌò­á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¤ÎÂè2ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï²ÏÆâÂçÏÂ¡£

¡¡ÃÝÆâ±é¤¸¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¤¬¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸3¿Í¤ÈÅö»þ¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÊÃãÅ¹¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£²ÏÆâ¤¬±é¤¸¤ëµÊÃãÅ¹¤Î­àÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¿¡¼­á¤ò4¿Í¤¬¸«¤Æ´î¤ÖÏÂ¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£

¡¡²ÏÆâ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤¨¤Ã⁉¡×¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿!¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤­¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¤À¤È¤Ï‼¡×¡Ö¥É¥é¥ÞºÆ²ñ¤Ë¤âµÊÃãÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Ìò¤Ç½Ð¤Æ¤­¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ç­àÊâ¤¯ÃË(¤ª¤¸¤µ¤ó)­á¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿²ÏÆâ¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ËÈþÇ»»°¿Í½°¤Î°ì¿Í¤Î»á²ÈÄ¾¸µÌò¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó -Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¤Ï»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

 