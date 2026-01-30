1月のパフォーマンスレビュー/2月の戦略ポートフォリオ

高配当ストラテジーのリターンはTOPIX並みで上出来

1月のパフォーマンスはまだ暫定的なもの（＊）であるが、戦略ポートフォリオのリターンは4.6%のプラスとTOPIXとまったく同じであった。

＊注：配当込みリターンではないベースのもの。

ベンチマークとまったくのイーブンというのは、実際の運用であれば運用コストが月間で10bps程度はかかるので、その分だけ実質はマイナスである。

先月から開示を始めた高配当ストラテジーのリターンは4.5%だった。この相場で高配当に特化したポートフォリオを組んでほぼTOPIX並みというのは上出来である。

2月のポートフォリオは入れ替え、ウエイトの変更

2月の戦略ポートフォリオはかなり入れ替え・ウエイトの変更を行った。詳細はリストを見てほしいが、ポイントは半導体/AI関連のウエイトを落としたことである。ソフトバンクグループ（9984）は削除した。

戦略ポートフォリオ





2月から新しい戦略をもうひとつ開示する。企業の全要素生産性（TFP）の伸びにベットするものである。詳細は後日、レポートで解説するが、ここでは銘柄のリストを掲載しておく。50銘柄、等金額投資とする。高配当ストラテジーのポートフォリオは変更なし。そのままバイ＆ホールドで2月も継続する。

新しい戦略を公開

企業の全要素生産性（TFP）の伸びにベット

広木 隆 マネックス証券 チーフ・ストラテジスト