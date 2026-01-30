Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」、若井滉斗＆藤澤涼架が「弾いてみた」セッション動画公開
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」を、同バンドのギター・若井滉斗とキーボード・藤澤涼架がフルサイズでセッションした動画「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」がきょう30日、公式YouTubeで公開された。
【動画】ファン歓喜！「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」
「輪廻転生」をテーマとして作られた同曲は、バンドサウンドのほかにもストリングスやブラス、クワイヤなどが幾重にも重ねられた壮大なサウンドで構成されている。2人のむき出しの演奏を聴くことで、そのプレイがいかに繊細であるかを知ることができる。なお、同曲がオープニングテーマであるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜日夜11時より放送中。
きょう午後9時からのテレビ朝日系『ミュージックステーション』でパフォーマンス予定。
ミセスは、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含むスタジアムツアー、『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』の詳細を発表している。
