吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

3日・火曜日まで雪の降りやすい日が続きます。今のところ、大雪の心配はないでしょう。4日・水曜日は立春です。気温は10度を上回る予想です。



あす31日朝9時の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置は続き、寒気も入りやすいでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって日曜日からは 2月です。3日・火曜日まで雪のマークで気温が低めですが、立春の4日・水曜日は晴れ間が期待できます。最高気温は11度でしょう。気になるのは、6日・金曜日です。雨か雪という予報です。

吉道：

去年は2月に、大雪になった日がありましたよね。



小野：

3か月予報で見てみましょう。2月から4月までの傾向です。

2月は、気温・雪の量ともにほぼ平年並みです。このほぼ平年並みという表現は、気温の高い・低い、雪の量の多い・少ないをならすと平年並みの値に近くなる、という意味もあります。



吉道：

日による気温の差、雪の降り方、2月はまだ気が抜けませんね。



小野：

3・4月の気温は、平年より高い見込みです。



吉道：

春の訪れは、早くなりそうですね。

