第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、２１世紀枠候補校に選出されていた士別翔雲は代表入りを逃した。春夏通じて史上最北端からの甲子園出場には届かなかった。

部員、保護者、在校生らが集まった体育館は静まりかえった。名寄地区悲願の甲子園出場はまたもやお預け。士別翔雲の名前が呼ばれることはなかったが、渡辺雄介監督（４４）は「（甲子園に）あと一歩まで来ている実感はある。必ずこの夏にあと一歩を埋めたい」と前を向いた。

全道１０地区で唯一聖地の土を踏めていない名寄地区。これまでに稚内大谷が北北海道大会で３度準優勝（８０、８１、９３年）したほか、２１世紀枠候補校には同校が２度、天塩が１度選出されていた。同地区としては今回で７度目の“決勝”。今回は長崎西、高知農が選ばれ、あと一歩の３番手補欠校での選出だった。厳しい寒さが続く士別市に春の便りが届くことはなかった。

昨秋の全道大会は、準Ｖの白樺学園に惜敗（０●１）。地元上川管内の選手だけで強豪私立に食らいついたように、直近３年で２度の北北海道大会４強進出など実績を積んできた。直線距離で約１２００キロ先にある聖地までの距離は着実に縮まっている。

２月に予定していた道外合宿は見送り、雪が降り積もるグラウンド、ビニールハウスの室内練習場で球春を待つ。本郷創士主将（２年）は「自分たちの最終目標は夏の北北海道大会で優勝して、甲子園で勝って校歌を歌うこと。そこはぶらさずに毎日頑張りたい」と夏を見据えていた。（島山 知房）