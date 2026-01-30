¡Ú½°±¡Áª¡ÛWEST.Ãæ´Ö½ßÂÀ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¤òÉ¾²Á¡¡ÃæÆ»¿»Æ©¤»¤º¤Ë¤Ï¡Ö³Ø²ñ°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬£³£°Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡££²£·Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½øÈ×¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸ø¼¨Á°¤ÎµÄÀÊ¤«¤éÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¸ø»»¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¿»Æ©¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ø¼¨Á°¤ÎµÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ´Ö¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤¿¤é¹ñÌ±¤¬Áª¤ó¤ÀÁíÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÁªµó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ²áÈ¾¿ô¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢²ò»¶¤·¤¿Êý¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤â¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¹ñÌ±¤«¤é»Ù»ý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤ò¿äÂ¬¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡ØÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¹ñÌ±¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ðÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¾®Áªµó¶èÅêÉ¼Àè¤Ï¡ÖÃæÆ»¡¡Ìó£´³ä¡×¡Ö·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡¡Ìó£´³ä¡×¡Ö¼«Ì±¡¡£±³ä¤¢¤Þ¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ´Ö¤Ï¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÀ¯¼£ÍýÇ°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸¶È¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ÂÊÝ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¡ÊÎ©·û¤¬¡Ë¸øÌÀ¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡¡ËÍ¤Ï²ñ°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø²ñ¤ÎÊý¤¬¡Ø¤³¤ì¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£