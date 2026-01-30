巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。

会見に同席した水野雄仁編成本部長は「ダルベック選手は岡本和真選手が抜けた穴ってことで三塁か一塁中心に考えています。あとの３投手は現場が決めることですけど基本的には先発を任せたいということで獲得しています」と紹介。

その上で各選手への期待を述べた。

「（一塁、三塁、外野も守れる）ダルベック選手は岡本選手が抜けた後ってことで期待しています。一発も長打力も魅力ですし、できればサードをやってほしいと思っています。できるだけ多く試合に出て規定打席を目標に頑張ってもらいたい。数字じゃなく毎日元気に試合に出てくれることが一番だと思うので、それを期待したい」

「ウィットリー投手は長身で角度があって、２メートル越えていますので、日本の打者もタイミングを取りづらく、力でも押し切れる投手じゃないかと。規定投球回を目指してもらいたいです。打線との兼ね合いもあるので何勝とかはあれですけどとにかくイニング数を投げてもらいたい」

「ハワード投手は楽天でプレーして投球術が素晴らしい投手だと思っている。打者のタイミングを外して投げてもらえれば。三振をたくさん取るというよりは打たせて取る投手だと。ウィットリー投手と同様にとにかくイングをたくさん投げてもらいたい」

「マタ投手は球威があって先発もリリーフもできる。適性は現場の監督コーチが見極めてくれると思うけど数多くの試合でたくさん投げてもらいたい」