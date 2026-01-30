三井住友FG社長・中島達が進める「銀行変革」とは？「オリーブを軸にビジネスモデルを変える」
「競争に勝つためにサービスを拡充させる」─こう力を込めるのは、三井住友フィナンシャルグループ社長の中島達氏。同社が提供する個人向け総合金融サービス「オリーブ」。2023年の開始から5年で1200件の獲得を目標としてきたが、25年末で700万件と、前倒し達成も視野に入る。ただ、他の2メガも個人向けサービスを強化しており、競争は激しい。その中で勝ち残るためにも、新サービスや提携を駆使する考えだ。
リスクがある中でも経済は堅調
トランプ関税の影響による米国及び世界経済減速への懸念、AI（人工知能）関連株の調整懸念、プライベートクレジット（銀行以外の貸し手によって提供される融資）のデフォルト懸念といった経済的リスク、さらには日本と中国の関係悪化、米国と中国の緊張関係、ロシア・ウクライナ戦争といった地政学リスクなど、世界には様々なリスクが横たわっている。
こうしたリスクに対して、三井住友フィナンシャルグループ社長の中島達氏は「これらのリスクが顕在化する可能性はそこまで高くないのではないか。2026年も25年に続いて、世界経済は堅調で、我々のビジネス環境としても、いい状態が続くのではないかと見ている。
ただ、リスクは多いので、そこはよく見ながら経営する必要がある」と冷静に分析する。
また、日本銀行の利上げによって、日本でも久方ぶりに「金利ある世界」が戻っている。金利が上がれば、例えば銀行にとっては預金が力となり、収益拡大につながる。
ただ、中島氏は銀行の収益拡大以上に金利が上がった背景を重要視している。「日本経済が成長を始め、それが力強くなってきたからこそ、日銀は金利を上げてきている」と指摘する。
しかも、2025年10月に高市政権が誕生したことも大きかった。この政権以前、市場は政策金利の最終到達点を1～1･25％と予想していた。それが高市政権発足後は成長投資、景気対策の実施で、日本経済が強くなるという期待が出てきた。
それによって今は、到達金利が1･5％を超えるという予想も出てきている。
「日本の成長に対して、みんなが自信を持ち始めており、日本経済の〝体温〟が上がってきている。金融機関からすると預金で収益が上がることもありがたいが、日本経済が成長軌道に乗ってきたことがありがたい」
足元で企業の資金需要は旺盛。多くの経営者は戦略的な設備投資や、成長に向けたM&A（企業の合併・買収）の実行にカジを切っている。その結果、銀行に融資やアドバイザリーの相談が来ている。「日銀が金利を上げられるくらい、日本経済がしっかりしてきた」（中島氏）ことを重要視している。
逆に、経済の実力が伴わない金利上昇は悪い金利高。国にとっては国債の利払い費が増加し、企業・個人も借り入れ金利の増加が負担となる。
今はそうではなく「経済の実体が強くて、それに伴う金利上昇はマクロで見た時にはいいこと。しかも、まだ長期金利は低い水準にある。経済実体に伴って上がる金利については心配しなくてもいいと考えている。ミクロでお困りの企業や個人には、我々がきちんと寄り添う」
マクロ、ミクロの動向をきちんと見据えながらの対応が続く。
店舗、資産運用のサービスが変わる
三井住友FGのサービスは今、個人顧客を強く惹きつけている。それが23年に提供を開始した、個人向け総合金融サービス「Olive」（オリーブ）。このオリーブは、三井住友FGにとって「金融サービスの新スタンダード」との位置づけ。
