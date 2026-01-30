【さあ、投票へ。】あふれる情報から投票先をどう選ぶ 衆院選2026
衆議院選挙は投開票の2月8日まで10日を切りました。短期決戦となった今回の衆院選。私たちはどのようにして投票先を選んだらいいのでしょうか。あふれる情報をどう見極めればいいのか、専門家に聞きました。
■小川ひとみアナウンサー
「街の皆さんは、どのようにして投票先を決めるのでしょうか。」
■街の人
「テレビです。SNSだと本当かどうか分からないことも書いてあるので、テレビの方が信じられる。」
「YouTubeです。分からない人間にとっては、YouTubeでなぜ今、解散するのかなどを分かりやすく教えてくれるので。」
「基本的にはテレビニュースが主体になると思うのですが、最近、SNSやYouTubeなどを結構見ています。」
■福岡工業大学・木下健 准教授
「去年あたりからショート動画がかなり増えて、30秒ほどの本当に短い動画の中で、過激な主張や感情を動かす主張が拡散しやすくなった。」
真偽不明の情報も飛び交う中で、私たちはどのように向き合えばいいのでしょうか。
■木下 准教授
「デマに惑わされないことが一番重要だと思います。その上で、各政党のマニフェストを見たり、新聞やメディアなどの公約を比較しているもの、政策をチェックしてもらいたい。一次情報やしっかりした根拠があるかを確認することだと思います。」