東京時間17:51現在

香港ハンセン指数 27387.11（-580.98 -2.08%）

中国上海総合指数 4117.95（-40.04 -0.96%）

台湾加権指数 32063.75（-472.52 -1.45%）

韓国総合株価指数 5224.36（+3.11 +0.06%）

豪ＡＳＸ２００指数 8869.15（-58.38 -0.65%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82389.00（-177.37 -0.21%）



３０日のアジア株は総じて下落。米国株式市場でマイクロソフトの急落などを受けてナスダックが下落したことから、アジア株でもおおむね売り優勢で推移した。豪州株は続落。素材やハイテク株などが売られた。台湾株は大幅続落。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の下げなどが市場の重石となった。香港株は大幅反落。株価が高値圏にあることで利益確定の売りに押された。



上海総合指数は反落。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、鉱物生産会社の山東黄金礦業、酒造会社の貴州茅臺酒、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、自動車や自動車部品メーカーの賽力斯集団、金鉱会社の中金黄金が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。医薬品メーカーの石薬集団、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。メディア会社ナイン・エンターテインメント、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが買われる一方で、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、相場情報サービス会社のアイレス・マーケット・テクノロジーが売られた。

