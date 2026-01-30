ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小の動き一服、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.846
フランス　　　3.432（+59）
イタリア　　　3.462（+62）
スペイン　　　3.216（+37）
オランダ　　　2.915（+7）
ギリシャ　　　3.464（+62）
ポルトガル　　　3.205（+36）
ベルギー　　　3.376（+53）
オーストリア　3.151（+31）
アイルランド　3.126（+28）
フィンランド　3.102（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）