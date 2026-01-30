ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小の動き一服、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小の動き一服、仏５９、伊６２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.846
フランス 3.432（+59）
イタリア 3.462（+62）
スペイン 3.216（+37）
オランダ 2.915（+7）
ギリシャ 3.464（+62）
ポルトガル 3.205（+36）
ベルギー 3.376（+53）
オーストリア 3.151（+31）
アイルランド 3.126（+28）
フィンランド 3.102（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
