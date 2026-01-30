古い、電源が入らなくなった携帯電話を再起動して、思い出の画像をプリントアウトしてくれる催しが、1月30日から藍住町で開かれています。



この催しは、古くなり、電源が入らなくなった携帯電話に残る写真やメールなどを蘇らせ、思い出と再会する体験を楽しんでもらおうと、携帯電話会社が2016年から全国で開いています。



今回は、県内では約7年振りの開催です。



30日、藍住町のショッピングモールに設けられた会場には、携帯電話に残る思い出を復活させようと、朝からお客さんが訪れました。





「うわー、やったー」「信じられへん」（参加者）「（使っていたのは）22、3年前。15歳、16歳ぐらい（の時）」「全く記憶がなくて、こんな写真撮ったかなって思ったけど懐かしい」「もう少し、大事に携帯を残しておけばよかったなって思った」「あー、綺麗に出ました」「良かった」こちらの女性、愛犬の写真をプリントアウトし、持ち帰るようです。（参加者）「犬の動画とか、今のスマホに移せていない動画を見れて良かった」「懐かしかった。こんなんだったなあって、お父さんが可愛がっていた子なので、お父さんにこの写真あげます」この催しは2月1日まで開かれていて、参加費は無料です。