「父を超えたい」沖縄・石垣島で“自分にしかなれない漁師の姿”を模索する海人　父も期待「心配ない」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

1月24日（土）の放送では、沖縄県石垣島が特集された。

【映像】沖縄県石垣島、漁師歴23年の海人の挑戦「父を超えたい」

石垣港に一艘の漁船が帰ってきた。船長の宮良当建さんは漁師歴23年。

「親父から習って独立をした」と話す宮良さん。家は代々イカとマグロ漁を専門にしてきたという。

以前は漁師を継ぐのに迷いがあったそう。

宮良さんは「自分の時代で何か変わるんだったら、やってみようという挑戦でした」と振り返る。

宮良さんの挑戦のひとつが、島の子供たちに海と漁の魅力を教えること。

「漁師になるのはごく僅かでもいい。少しでも島を愛してくれたら。温かみのある石垣島を創ってほしい」と宮良さんは話す。

宮良さんが模索しているのは、自分にしかなれない漁師の姿。

そこには“父を超えたい”という思いがあった。

宮良さんは「（父は）男としても厳しい。親父に追いつこうとしてもどんどん離されていく。今も」と本音を吐露。

続けて「これが海人（うみんちゅ）だという姿を周りにも見せている。昔は大嫌いでしたけどね（笑）」と照れ笑いを浮かべた。

一方の父・當裕さんは、息子について「まだまだ甘いけど大丈夫。心配ない」と期待を寄せた。