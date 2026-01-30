日本代表のポスターやクッションなど豪華グッズが登場…「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじ販売決定

1月30日、株式会社KADOKAWAは運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の豪華賞品が手に入る「AKATSUKI JAPAN」オンラインくじを、2月5日の17時より販売することを発表した。

今回のオンラインくじでは、渡邊雄太、富樫勇樹、安藤誓哉、齋藤拓実など、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」を戦ったメンバー12名がラインナップ。コート上で躍動する選手たちのプレー写真をふんだんに使用したオリジナルグッズが多数用意されている。

賞品の目玉となるS賞には「特大布ポスター（全1種）」が登場。そのほか、A賞には「スクエアクッション（全4種）」、B賞には「アクリルパネル（全4種）」、C賞には「A4クリアポスター（全12種）」、D賞には「ミニ色紙（全12種）」と、いずれもコレクション性の高いアイテムが揃った。

また、10連セットを購入したユーザーには、特典として「SNS風クリアカード（全12種）」がランダムで1枚プレゼントされる「おまけキャンペーン」も実施される。さらに、くじ引き堂の公式Xではリポストキャンペーンも開催。公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすることで、抽選で3名に「D賞 ミニ色紙全12種セット」がプレゼントされる。

販売期間は2月5日17時から3月12日16時59分まで。価格は1回770円（税込／別途発送手数料）となっている。

【画像】日本代表メンバーがオンラインくじに登場！賞品画像一覧