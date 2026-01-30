高卒年にJ2で7試合出場、22歳DF大和優槻がプロ4年で現役引退「悔いはない」「やり切りました」
ヴァンフォーレ甲府は30日、昨季限りで契約満了となっていたDF大和優槻(22)が現役を引退すると発表した。
大和は柏レイソルU-18から22年に甲府に入団。24年は岩手、25年は琉球でプレーした。身長187cmの大型プレーヤーで、プロ1年目の22シーズンはJ2で7試合に出場。岩手ではJ3リーグ戦25試合に出場した。
プロ生活4年間を振り返り「悔いはないです。やり切りました」とクラブを通じてコメントした大和。「ここまでサッカーに打ち込める環境を作ってくれた両親には本当に感謝しています。僕に関わってくださった全ての方々、監督、スタッフ、代理人、本当にお世話になりました。楽しいサッカー人生でした!ありがとうございました!」と感謝を語った。
