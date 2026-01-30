主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 296( 286)
TOPIX先物 3月限 50( 50)
日経225ミニ 3月限 642( 642)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 371( 371)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 50( 0)
日経225ミニ 3月限 3790( 3790)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2166( 1752)
6月限 28( 22)
TOPIX先物 3月限 1622( 1516)
日経225ミニ 2月限 3599( 1385)
3月限 91551( 50459)
4月限 25( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1140( 442)
6月限 35( 23)
日経225ミニ 2月限 3458( 1452)
3月限 51345( 26947)
4月限 54( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 77( 77)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 202( 202)
3月限 4719( 4719)
4月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 692( 692)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 20( 20)
日経225ミニ 2月限 452( 452)
3月限 22914( 22914)
4月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
