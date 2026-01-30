　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 296(　　 286)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　50(　　　50)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 642(　　 642)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 371(　　 371)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　50(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3790(　　3790)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2166(　　1752)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　28(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1622(　　1516)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3599(　　1385)
　　　　　 　 　 3月限　　　 91551(　 50459)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　25(　　　13)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1140(　　 442)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　23)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3458(　　1452)
　　　　　 　 　 3月限　　　 51345(　 26947)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　54(　　　 4)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　77(　　　77)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 202(　　 202)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4719(　　4719)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 692(　　 692)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 452(　　 452)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22914(　 22914)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース