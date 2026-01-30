　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1153(　　 528)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2611(　　1406)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 100(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 552(　　 538)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 453(　　 403)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 153(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 681(　　 597)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1440(　　1285)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3921(　　3868)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 343(　　 343)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1353(　　 410)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1480(　　1380)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2035(　　1297)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1087(　　 903)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4687(　　1733)
　　　　　 　 　 3月限　　　 89313(　 49305)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　16)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 726(　　 426)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3418(　　1238)
　　　　　 　 　 3月限　　　 48609(　 22377)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 341(　　 341)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4800(　　4800)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 582(　　 582)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 576(　　 576)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25664(　 25664)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース