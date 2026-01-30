主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1153( 528)
TOPIX先物 3月限 2611( 1406)
日経225ミニ 3月限 100( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 552( 538)
TOPIX先物 3月限 453( 403)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 153( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 681( 597)
TOPIX先物 3月限 1440( 1285)
日経225ミニ 3月限 3921( 3868)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 343( 343)
TOPIX先物 3月限 1353( 410)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 1480( 1380)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2035( 1297)
6月限 11( 9)
TOPIX先物 3月限 1087( 903)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 4687( 1733)
3月限 89313( 49305)
4月限 26( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 726( 426)
6月限 14( 4)
日経225ミニ 2月限 3418( 1238)
3月限 48609( 22377)
4月限 6( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 2月限 341( 341)
3月限 4800( 4800)
4月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 582( 582)
6月限 30( 30)
日経225ミニ 2月限 576( 576)
3月限 25664( 25664)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
