　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10635(　 10555)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　47(　　　47)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10903(　 10903)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4346(　　4346)
　　　　　 　 　 3月限　　　215876(　215876)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　24(　　　24)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4879(　　4876)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12622(　 12622)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1587(　　1587)
　　　　　 　 　 3月限　　　 99411(　 99411)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　31)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　53(　　　46)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 288(　　 288)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1430(　　 873)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1952(　　1907)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6660(　　6626)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 481(　　 471)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1808(　　1763)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 114(　　 114)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7528(　　7528)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 341(　　 341)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1398(　　1398)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1364(　　1364)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3440(　　3440)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5845(　　5845)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2566(　　2566)
　　　　　 　 　 3月限　　　 40158(　 40158)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 297(　　 291)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 251(　　 206)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1037(　　1037)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 757(　　 757)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　27(　　　27)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　13(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 702(　　 702)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

