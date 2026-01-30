外国証券 先物取引高情報まとめ（1月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10635( 10555)
6月限 47( 47)
TOPIX先物 3月限 10903( 10903)
日経225ミニ 2月限 4346( 4346)
3月限 215876( 215876)
4月限 24( 24)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4879( 4876)
6月限 61( 61)
TOPIX先物 3月限 12622( 12622)
日経225ミニ 2月限 1587( 1587)
3月限 99411( 99411)
4月限 31( 31)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 0)
TOPIX先物 3月限 53( 46)
日経225ミニ 3月限 288( 288)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1430( 873)
TOPIX先物 3月限 1952( 1907)
日経225ミニ 3月限 6660( 6626)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 481( 471)
TOPIX先物 3月限 1808( 1763)
日経225ミニ 2月限 114( 114)
3月限 7528( 7528)
4月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 341( 341)
TOPIX先物 3月限 1398( 1398)
日経225ミニ 3月限 1364( 1364)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3440( 3440)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 5845( 5845)
日経225ミニ 2月限 2566( 2566)
3月限 40158( 40158)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 297( 291)
TOPIX先物 3月限 251( 206)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1037( 1037)
TOPIX先物 3月限 757( 757)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 27( 27)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 0)
6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 702( 702)
日経225ミニ 2月限 36( 36)
4月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
