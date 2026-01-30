外国証券 先物取引高情報まとめ（1月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16901( 16127)
6月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 28187( 27480)
日経225ミニ 2月限 8808( 8808)
3月限 195053( 195053)
4月限 74( 74)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9643( 9517)
6月限 82( 82)
TOPIX先物 3月限 27258( 26448)
日経225ミニ 2月限 6027( 6027)
3月限 122284( 122284)
4月限 78( 78)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1115( 806)
TOPIX先物 3月限 1719( 1624)
日経225ミニ 3月限 5456( 5456)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4536( 2470)
TOPIX先物 3月限 12280( 4826)
日経225ミニ 3月限 3069( 3057)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4618( 1849)
TOPIX先物 3月限 12831( 10522)
日経225ミニ 2月限 62( 62)
3月限 10255( 10255)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1471( 1357)
TOPIX先物 3月限 6164( 5590)
日経225ミニ 3月限 7601( 7548)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5101( 5019)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 16197( 15797)
日経225ミニ 2月限 4232( 4232)
3月限 68931( 68931)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 439( 316)
TOPIX先物 3月限 1856( 1382)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1282( 425)
TOPIX先物 3月限 1665( 1163)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 275( 272)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 812( 812)
日経225ミニ 2月限 47( 47)
4月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
