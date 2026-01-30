　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16901(　 16127)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 28187(　 27480)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8808(　　8808)
　　　　　 　 　 3月限　　　195053(　195053)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　74(　　　74)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9643(　　9517)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 27258(　 26448)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6027(　　6027)
　　　　　 　 　 3月限　　　122284(　122284)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　78(　　　78)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1115(　　 806)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1719(　　1624)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5456(　　5456)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4536(　　2470)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12280(　　4826)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3069(　　3057)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4618(　　1849)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12831(　 10522)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10255(　 10255)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1471(　　1357)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6164(　　5590)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7601(　　7548)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5101(　　5019)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16197(　 15797)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4232(　　4232)
　　　　　 　 　 3月限　　　 68931(　 68931)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 439(　　 316)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1856(　　1382)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1282(　　 425)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1665(　　1163)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 275(　　 272)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 812(　　 812)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース