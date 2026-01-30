「日経225オプション」2月限プット手口情報（30日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
バークレイズ証券 10( 10)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
