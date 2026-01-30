「日経225オプション」2月限プット手口情報（30日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
シティグループ証券 16( 16)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 530( 105)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 120( 20)
シティグループ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ビーオブエー証券 11( 11)
バークレイズ証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
SBI証券 12( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
JPモルガン証券 325( 0)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
