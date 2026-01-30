大橋トリオが、“ロック”をテーマとした17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』を3月18日(水)にリリースすることが発表された。

2013年『plugged』以来の“ロック”をテーマに据えた17thフルアルバムとなり、

本作ではエレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドな大橋なりのロック像を探究した。

10年以上の時を経て再解釈された大橋トリオ流のロックは、無駄を削ぎ落としたアレンジでありながら、確かな奥行きと深みを湛えた、スタイリッシュで美しいバンドサウンドとなっているとのこと。

なお、初回生産限定にてオリジナルTシャツ（サイズLはブラック、サイズMはホワイト）とBlu-rayが付いた商品も販売される。

Blu-ray/DVDは、2025年1月にNHKホールにて開催された＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞を収録予定となっている。アルバム発売に先駆けて、先行配信シングル「水中のメトロ」も配信中だ。

また、4月より大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026の開催も決定している。

17th オリジナルフルアルバム『A BAND』

発売日：2026年3月18日(水)

購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG 先行配信シングル「水中のメトロ」

配信中：https://ohashitrio.lnk.to/suichunometro [CD＋Blu-ray＋TシャツA（​サイズ​：​L​、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZZB-87200/B

価格：11,220（税込） [CD＋Blu-ray＋TシャツB（​サイズ​：​M​、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZZB-87201/B

価格：11,220（税込） [CD＋DVD]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZCB-87202/B

価格：6,820（税込） [CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZCB-87203/B

価格：6,820（税込） [CD Only]（スマプラ対応）

品番：RZCB-87204

価格：3,520（税込） ・収録内容

[CD] ※5形態共通

水中のメトロ ほか全9曲収録予定 [DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通

2025年1月にNHKホールにて開催された

「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」を収録予定 ・CDショップご予約先着特典

Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）

他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード

＜大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026＞

4月11日（土） 新潟

4月12日（日） 金沢

4月17日（金） 仙台

4月19日（日） 札幌

4月26日（日） 東京

5月08日（金） 名古屋

5月09日（土） 神戸

5月15日（金） 広島

5月16日（土） 京都

5月23日（土） 熊本

5月24日（日） 福岡 受付期間（※抽選）：2026年2月13日(金)12:00〜2月26日(木)18:00まで

https://www.cafe-pretaporter.com