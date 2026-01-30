大橋トリオ、ロックがテーマのアルバム『A BAND』発売決定
大橋トリオが、“ロック”をテーマとした17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』を3月18日(水)にリリースすることが発表された。
2013年『plugged』以来の“ロック”をテーマに据えた17thフルアルバムとなり、
本作ではエレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドな大橋なりのロック像を探究した。
10年以上の時を経て再解釈された大橋トリオ流のロックは、無駄を削ぎ落としたアレンジでありながら、確かな奥行きと深みを湛えた、スタイリッシュで美しいバンドサウンドとなっているとのこと。
なお、初回生産限定にてオリジナルTシャツ（サイズLはブラック、サイズMはホワイト）とBlu-rayが付いた商品も販売される。
Blu-ray/DVDは、2025年1月にNHKホールにて開催された＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞を収録予定となっている。アルバム発売に先駆けて、先行配信シングル「水中のメトロ」も配信中だ。
また、4月より大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026の開催も決定している。
17th オリジナルフルアルバム『A BAND』
発売日：2026年3月18日(水)
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG
先行配信シングル「水中のメトロ」
配信中：https://ohashitrio.lnk.to/suichunometro
[CD＋Blu-ray＋TシャツA（サイズ：L、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87200/B
価格：11,220（税込）
[CD＋Blu-ray＋TシャツB（サイズ：M、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87201/B
価格：11,220（税込）
[CD＋DVD]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87202/B
価格：6,820（税込）
[CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87203/B
価格：6,820（税込）
[CD Only]（スマプラ対応）
品番：RZCB-87204
価格：3,520（税込）
・収録内容
[CD] ※5形態共通
水中のメトロ ほか全9曲収録予定
[DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通
2025年1月にNHKホールにて開催された
「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」を収録予定
・CDショップご予約先着特典
Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）
他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード
＜大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026＞
4月11日（土） 新潟
4月12日（日） 金沢
4月17日（金） 仙台
4月19日（日） 札幌
4月26日（日） 東京
5月08日（金） 名古屋
5月09日（土） 神戸
5月15日（金） 広島
5月16日（土） 京都
5月23日（土） 熊本
5月24日（日） 福岡
受付期間（※抽選）：2026年2月13日(金)12:00〜2月26日(木)18:00まで
https://www.cafe-pretaporter.com
