俳優の戸塚純貴（33）が29日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。 「出会い」について明かした。

MCを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太から「大久保さんは出会いを求めてこんな行動したよみたいなことあったりしますか？」と尋ねられた戸塚と同じくゲスト出演したお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子は「お付き合いしていた人にフラれて、ヤケになっていて誰かと出会いたいなと思って沼津に行きました。 港町がいいかなと思って」「港町には漁師がいるじゃん、荒くれ者の漁師と…失恋はそれくらいないと癒やされないと思って。居酒屋を覗いてたりしたんだけどちょっと怖くて入れなかった、ビジネスホテルに戻っちゃった」と明かした。

一方で戸塚は「映画みたいな出会い方したいなと思って。当時時間がすごいあって仕事もまだそんなにないときとかに夜中にひとりで牛丼を食べに行って、そのタイミングで来る女性を待っていました」「同じ境遇というか、この時間に来る人なんてきっと俺と同じ辛いこととか大変なこととか共有できる人だと思って」と告白。

続けて「1回だけ2人組の女性が来て声掛けられて“飲みに行かない？”逆ナンみたいな。でも2人組のうちの1人が鼻血が出ていて、酔っ払って転んじゃって鼻血出ちゃったんだよねみたいな」「(2人組の1人が)“この子はいいから2人で行こう”、でも…怖すぎて…」とした上で、「(鼻血が出た人を)絶対にひとりにしちゃいけないと思います。それで僕はお断りしましたけど。それだけ1回ありました」と振り返った。