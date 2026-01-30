『news every.』では、投票前に考える「政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。3日目は日本維新の会をフカボリします。

■“与党”維新 有権者の目には…

日本維新の会の本拠地・大阪。

日本維新の会・高木総務会長

「乾杯〜！」

地元の新年会に参加するのは、“幹部”高木総務会長です。

去年“与党”となった維新。大阪の有権者の目にはどう映っているのでしょうか。

大阪の有権者

「与党と組まな政策は実行していかへん。反対反対では物事が進まへんからね政治は。僕は英断やったと思いますよ」

大阪の有権者

「自民党利用したらよろしいやん。どんどん利用して維新の方針をどんどん進めたらよろしいやん」

■今後を危惧する声も

その一方で――

大阪の有権者

「高市さんは多分勝つと思って（解散）しますやん？」

日本維新の会・高木総務会長

「（自民が大勝すれば維新は）ばっさり切られる？」

大阪の有権者

「自民党大きなったら終わりでっせ。大きなったら維新小さなってまいまっせ」

今後を危惧する声も聞かれました。

日本維新の会・高木総務会長

「みなさんがこの今の（与党入りした）現実について行けてないっていうところもあるのかなと。わかりやすく丁寧にしっかり説明をしないといけないなっていうのをすごく感じました」

■幹部「“高市人気”はいいことだが…」

“与党”として初の総選挙に臨む維新。

日本維新の会・吉村代表

「当時我々は野党でした。悩みました。その中で高市さんと話をして日本を前に進めていきたい。その熱い思いを直球を受け止めました。日本維新の会は絶対に逃げずに高市さんを支えていく」

その“トップ”は、高市首相と手を取り合い、“連立のパートナー”を持ち上げます。

ただ、維新の幹部は――

維新幹部

「“高市人気”はいいことだが、それが維新の支持に全然つながっていない」

維新は自民党と選挙区調整をせず、関西など80を超える選挙区で競合。序盤の情勢調査でも、公示前の議席の確保は見通せない、厳しい戦いとなっています。

■“維新らしさ”どう訴える

与党として“維新らしさ”をどう訴え、票につなげていくのか。

日本維新の会・藤田共同代表

「言ってたことが100個あれば100個全部通ったらそれはすごいですけど、なかなか全部はすぐには難しい。野党時代と与党になってからと、訴えている政策の方向性はほとんど変わってなくて。自民党だけでもしがらみも多いし現状維持、微修正でなかなかゆっくりしか進まない。 これを早く進めていくアクセル役は維新の会」

維新を取材する記者は――

日本維新の会を取材 増澤詩乃「維新は与党のアクセル役と言いながら、看板政策の議員定数削減や副首都構想もなかなか実現が見通せません。かけ声倒れに終わらないための政策実現の道筋を有権者に明確に示せるかが焦点です」