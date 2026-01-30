山下大輝が、新曲「アイたりナい」を2月13日にリリースすることを発表した。

ソロとしてのリリースは、2024年8月「プラシー」以来の約1年半ぶりとなる本楽曲は、ポップ＆ダークなラブソングだという。軽快なメロディから一転して、サビで重厚でダークなサウンドにがらっと世界観が変わる、“Sweet & Bitter”な2面性を持ち合わせた楽曲に仕上がったとのことだ

ジャケット写真

また、リリース直後の2月15日には恒例イベントとなった＜DAIKING Festa＞の第四弾となる＜Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”＞が開催され、会場では新曲「アイたりナい」がCDとしても販売される。

これまでの＜DAIKING Festa＞は、ゲストを迎えたトークコーナー、ゲームコーナー、歌唱パートなどバラエティーに富んだ内容で開催してきたが、＜DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”＞はバレンタインデー時期にちなんだ選曲や、昼公演・夜公演それぞれで異なるカバー曲の披露も計画しているとのことだ。なお、チケット一般発売は1月31日10時よりスタートする。

◾️＜Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”＞ 日程：2026年2月15日（日）

[昼公演] 開場13:00 / 開演14:00

[夜公演] 開場17:00 / 開演18:00

価格：\9,000（税込・ドリンク代別）※全席指定

会場：ヒューリックホール東京

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケット情報

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yamashitadaiki/

ローソンチケット：https://l-tike.com/yamashitadaiki/

イープラス：https://eplus.jp/yamashitadaiki/