韓国ガールズグループ・Ｂｉｌｌｉｅ（ビリー）のムン・スアとツキが、デビュー候補生時代の過酷なダイエット事情を明かし、話題を集めた。

２人は２８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｏｋｉｋｉ＿ｏｋｋ」にゲスト出演。ムン・スアが番組で人生の最大体重を聞かれ「５５キロ」と返答し「母から、身長から１２０を引いた体重を維持すれば美しく見える」と言われ、厳しく体重管理されていたと明かし共演者たちを驚かせた。

そんなムン・スアは「最近、美の基準が『骨と皮だけ』に変わった。なぜ、お互いに体重の話をしなければならないのか分からない」と言い、現在のアイドル業界の過度な外見基準に批判的見解を述べた。続けてツキが「ステージ衣装のフィッティングをする時、子供服のようなものを着ることがある」と、アイドルが直面している現実的な美の基準が、いかに過酷であるかを具体的に説明した。

またデビュー候補生時代、ツキは「キャンディーを朝昼晩に１個ずつ食べて、４〜５キロ減量していた」「貧血になっても、『大丈夫』と言って一人で耐えた。でもその時の記憶がない」と衝撃的なダイエット法を告白。ムン・スアも「一番最悪だったダイエット方法は、氷だけで一週間耐えたこと」と言い「最初の３日は大丈夫だったけど、４日目から歩いている感覚が消えて、階段を上がる時は空に浮かんでいるような感じ。その時の体重は４２キロで、それ以降『もう本当にこんなことは無理』とやめることを決心した」「絶対にマネしてはいけない」と警告した。