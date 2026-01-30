岩橋玄樹、メジャー1stシングル「Dangerous Key」リリース日に生配信&MVプレミア公開決定
岩橋玄樹が、メジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリースする2026年2月11日に、公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施することを発表した。
さらに、生配信終了後には「Dangerous Key」MVのプレミア公開も行われる。なお現在、岩橋玄樹公式YouTubeチャンネルにて「Dangerous Key」MVのティザーが公開されている。
また、FC限定盤対象のネットサイン会や、全国のCDショップにクイズが隠されているクロスワード企画「Unlock the GENKey Word」など様々なキャンペーンも発表されているので、ぜひあわせてチェックしてほしい。
◾️メジャー1stシングル「Dangerous Key」
2026年2月11日（水）発売
予約：https://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd
▼「Dangerous Key」SNS先行配信
https://iwahashi-genki.lnk.to/Dangerous-Key_short
▼FC盤（シングルCD+DVD+写真集）
価格：\6,600（税込）／TEI-340
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
・DVD収録内容
1.Dangerous Key Music Video
2.Dangerous Key Making Movie
▼初回限定盤（シングルCD+DVD）
価格：\2,200（税込）／TECI-989
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
・DVD収録内容
1.Dangerous Key Music Video
2.Dangerous Key Making Movie
▼通常盤（シングルCD）
価格：\1,500（税込）／TECI-990
・CD収録内容
1.Dangerous Key
2.Find A Way
3.Dangerous Key instrumental
4.Find A Way instrumental
◾️＜GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)＞
2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT
昼公演：開場 14:15 / 開演 15:00
夜公演：開場 18:15 / 開演 19:00
▼席種／料金／枚数制限
お土産付きコンサートチケット：11,000円（税込）※4枚まで
2026年1月31日（土）10:00よりチケット一般発売開始。
https://l-tike.com/genkiiwahashi/
