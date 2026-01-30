HAZUKI (lynch.)、全楽曲披露ツアーを前に最新アーティスト写真公開
HAZUKIが2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Landを皮切りに5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTROまで、11都市13公演の＜TOUR2026「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞を開催する。公開された最新アーティスト写真は同ツアーのメインビジュアルとなるものだ。
ソロプロジェクト発足4周年を記念した同ツアーはタイトル通り、これまでリリースされた”全楽曲”を全公演で披露するというもの。今後も楽曲が増えていくことを踏まえると、全楽曲披露は難しくなり、今回が最初で最後になる可能性が高いとのことだ。
チケットの一般発売は明日1月31日午前10時から。
■＜HAZUKI TOUR2026「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”」＞
2月21日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land
open16:15 / start17:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2月22日(日) 大阪 MUSE
open16:30 / start17:00
（問）夢番地(大阪) 06-6341-3525
2月27日(金) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
open18:30 / start19:00
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
3月07日(土) 福岡INSA
open16:30 / start17:00
3月08日(日) 福岡INSA
open16:30 / start17:00
（問）BEA 092-712-4221
3月10日(火) 岡山IMAGE
open18:30 / start19:00
（問）夢番地(岡山) 086-231-3531
3月21日(土) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open16:30 / start17:00
（問）FOB(新潟) 025-229-5000
3月24日(火) 千葉・柏PALOOZA
open18:30 / start19:00
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
4月04日(土) 宮城・仙台MACANA
open16:30 / start17:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
4月05日(日) 福島・郡山CLUB#9
open16:30 / start17:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
4月11日(土) 北海道・札幌SPiCE
open16:30 / start17:00
4月12日(日) 北海道・札幌SPiCE
open16:30 / start17:00
（問）WESS：info@wess.co.jp
5月03日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
▼サポートメンバー
PABLO (G：P.T.P / The Ravens / RED ORCA / POLPO)
TSUYOSHI (G：Unveil Raze)
明徳 (B：lynch. / VIVACE)
響 (Dr：摩天楼オペラ)
▼チケット
オールスタンディング ￥7,000(税込/D別)
※未就学児入場不可
※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします(再発行不可)
※公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません
一般発売(先着)：2026年1月31日(土)10:00
・ローソンチケット https://l-tike.com/hazuki/
・イープラス https://eplus.jp/hazuki/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hazuki/ ※一部公演対象外
（問）サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
関連リンク
◆HAZUKI オフィシャルサイト
◆HAZUKI オフィシャルTwitter
◆HAZUKI オフィシャルInstagram
◆HAZUKI オフィシャルYouTubeチャンネル
◆-XANADU- オフィシャルTwitter