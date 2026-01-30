強い冬型の気圧配置となった石川県内は、30日朝にかけて強い寒気が流れ込み、各地で雪が降り積もりました。大雪の峠は越えたとみられていますが、引き続き路面の凍結などに注意が必要です。



強い冬型の気圧配置が続き、30日も各地で雪となった石川県内。



29日に一時、大雪警報が発表された金沢では、30日朝までの24時間で15センチの降雪が観測されました。



金沢市内では、先週からの大雪で30日までに7人がけがをしていて、雪の重みにより軒部分が一部落下するなど、建物の被害も確認されています。

町中では、転ばないよう手をつないで歩く親子連れの姿も…



そんな中、通りの至るところで、連日の雪かきに追われる住民の姿が多く見られました。



雪かきする住民：

「やっぱ雪かきが一番大変。(雪はもう)結構。雪は無いほうがいい」

「どんだけたまってるだろうって心配しながら朝起きる。きょうは少なかった、まだよかったなと思って。毎日、雪と格闘です」



こちらの男性は、友達との待ち合わせにバスで向かうそうですが…

バス待ちの人：

「全然来なくて、さっき来たバスも20分くらい遅れていたので、友達との待ち合わせに遅れそうです。バスだったら、普段より1時間くらい早く行かないといけないので厳しい」



一方、この大雪で30日も特急しらさぎが夕方まで運休となるなど、空の便も含め各交通機関に影響が続きました。



31日の最高気温は、金沢・輪島ともに3度と予想されていて、日中も気温は上がらず、雪や雨が続く見込みです。



雪解けによる屋根からの落雪や路面の凍結などに、引き続き注意が必要です。

