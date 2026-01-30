今夜放送『はたらく細胞』人気女優の変わり果てた姿に「誰だかわからない」と反響
女優の小沢真珠が30日にインスタグラムを更新。同日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で放送される映画『はたらく細胞』のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】小沢真珠、美少女すぎる中2時代ショットに反響
映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ同名コミックとスピンオフ漫画『はたらく細胞 BLACK』（著者：原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載）を実写化。本作が30日の『金曜ロードショー』で地上波初放送される。
劇中で黄色ブドウ球菌を演じていた小沢は、放送当日の午前にインスタグラムを更新し『はたらく細胞』のオフショットを投稿。写真には、派手な衣装とメイクで黄色ブドウ球菌になった彼女がセットの前でポーズを決める様子が収められている。
この投稿にファンからは「誰だかわからない」「似合う」「かわいいですね」などの声が集まっている。
引用：「小沢真珠」インスタグラム（@maju_ozawa）
【写真】小沢真珠、美少女すぎる中2時代ショットに反響
映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ同名コミックとスピンオフ漫画『はたらく細胞 BLACK』（著者：原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載）を実写化。本作が30日の『金曜ロードショー』で地上波初放送される。
この投稿にファンからは「誰だかわからない」「似合う」「かわいいですね」などの声が集まっている。
引用：「小沢真珠」インスタグラム（@maju_ozawa）