浜崎あゆみ

　歌手・浜崎あゆみが、30日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を公開し、ファンを喜ばせた。

　東京ドームで行われているレディー・ガガのライブの鑑賞を報告した浜崎。「ステージ上の皆様はもちろんのこと、卓のスタッフさん達など、とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」とつづった。

　続けて、オフショルダー×網タイツ姿も披露。全身黒コーデの近影で魅せ、ファンからは「ハンパない」「可愛いすぎ」などの声が多数寄せられている。

引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）