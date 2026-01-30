元NMB48白間美瑠、ベアトップビキニでサウナ満喫「脚長すぎ」「最強ボディ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】元NMB48の白間美瑠が1月29日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元NMB「最強ボディ」ベアトップビキニ姿
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は、「＆sauna サウナロケ第43回目 今回は、京都市北区にある『明司湯』に行って来ました！」と報告し、写真を複数枚投稿。白いタオル地のサウナハットを被り、黒のビキニ姿でサウナ室に座るショットを披露した。長い手足が際立つ健康的なスタイルで、リラックスした笑顔を見せている。
この投稿には「スタイル良すぎる」「最強ボディ」「脚長すぎ」「サウナ愛が伝わる」「サウナ行って整いたくなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元NMB「最強ボディ」ベアトップビキニ姿
◆白間美瑠、黒ビキニでサウナ満喫
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は、「＆sauna サウナロケ第43回目 今回は、京都市北区にある『明司湯』に行って来ました！」と報告し、写真を複数枚投稿。白いタオル地のサウナハットを被り、黒のビキニ姿でサウナ室に座るショットを披露した。長い手足が際立つ健康的なスタイルで、リラックスした笑顔を見せている。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎる」「最強ボディ」「脚長すぎ」「サウナ愛が伝わる」「サウナ行って整いたくなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】