お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが３０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストとして生出演。番組出演時にフロアディレクターに出された衝撃のカンペを明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでＭＣの垣花正に「テレビ限界を感じますか？」と聞かれると「非常に危機的な状況だと考えております」と真顔で話し出した、ゆりやん。

「一度、私が番組でいろいろ発言をしましたところ…。しつこく、しつこく同じようなことを言っていましたら、フロアでディレクターさんがカンペに赤い字で『ゆりやんにボケさせない！』って」と番組収録時の一幕を告白。

爆笑したＭＣのミッツ・マングローブが「それはだいぶ営業妨害というかね…」と聞くと、「初めて見ました。ボケさせないっていうのは」と、ゆりやん。

ミッツが「それは全出演者への通達なんでしょ？ ボケさせるな！ 番組が進行しないからって」とディレクターの思いを説明すると、苦笑した、ゆりやんは「そう…。でも、ボケさせない！って」と、つぶやいていた。