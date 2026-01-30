福間＆西山が達成した「百番指し」 過去には加藤一二三さんも３棋士と達成 女流では２例目
将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日に行われ、西山朋佳女流二冠が福間香奈女流名人に連勝し、王手をかけた。
福間と西山はこの日の対局をもって、公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成。対戦成績は、福間の５４勝４６敗。
女流では２００４年の清水市代女流七段、中井広恵女流六段以来、２度目の快挙。棋士でも２２日に肺炎のため亡くなった加藤一二三さん（享年８６）が大山康晴十五世名人（１９９２年死去）、中原誠十六世名人、米長邦雄永世棋聖（２０１２年死去）と、羽生善治九段も谷川浩司十七世名人ら３人と達成している。
◆同一対戦カード記録（敬称略、持将棋を含む）
中原 誠、米長邦雄 １８７
羽生善治、佐藤康光 １７２
羽生善治、谷川浩司 １６８
大山康晴、升田幸三 １６７
大山康晴、二上達也 １６２
中原 誠、大山康晴 １６２
羽生善治、森内俊之 １４２
大山康晴、加藤一二三 １２５
中原 誠、加藤一二三 １０９
米長邦雄、加藤一二三 １０４
大山康晴、米長邦雄 １０４
清水市代、中井広恵 １２５
福間香奈、西山朋佳 １００