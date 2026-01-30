公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成した西山朋佳女流二冠（左）と福間香奈女流名人

　将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日に行われ、西山朋佳女流二冠が福間香奈女流名人に連勝し、王手をかけた。

　福間と西山はこの日の対局をもって、公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成。対戦成績は、福間の５４勝４６敗。

　女流では２００４年の清水市代女流七段、中井広恵女流六段以来、２度目の快挙。棋士でも２２日に肺炎のため亡くなった加藤一二三さん（享年８６）が大山康晴十五世名人（１９９２年死去）、中原誠十六世名人、米長邦雄永世棋聖（２０１２年死去）と、羽生善治九段も谷川浩司十七世名人ら３人と達成している。

◆同一対戦カード記録（敬称略、持将棋を含む）

中原　誠、米長邦雄　　１８７

羽生善治、佐藤康光　　１７２

羽生善治、谷川浩司　　１６８

大山康晴、升田幸三　　１６７

大山康晴、二上達也　　１６２

中原　誠、大山康晴　　１６２

羽生善治、森内俊之　　１４２

大山康晴、加藤一二三　１２５

中原　誠、加藤一二三　１０９

米長邦雄、加藤一二三　１０４

大山康晴、米長邦雄　　１０４

清水市代、中井広恵　　１２５

福間香奈、西山朋佳　　１００