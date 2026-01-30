学歴詐称疑惑が発端で複数の刑事告発を受けている伊東市の田久保真紀前市長が29日、警察の任意聴取を受けたことを認めました。取り調べで何を聞かれたのか、カメラの前で語ったことは。



29日夜、軽トラックを運転して現れた人物。車内の電気をつけ、ミラーで髪を整える様子も。運転席から出てきたのは…。



（記者）

「田久保さん遅い時間にすみません。」



伊東市の田久保前市長です。市長選が終わってから約1か月半。初めてカメラの前に姿を見せたのです。





以前と比べると髪は少し短くなっていました。その口から語られたのは…。（田久保真紀 前伊東市長）「（Ｑ．事情聴取した？）お呼び出しの要請があり、話してまいりました。」警察が要請をしていた任意の事情聴取について。田久保前市長を巡ってはこれまで…“卒業証書”とされる文書を議長・副議長に“チラ見せ”したことについて有印私文書偽造・同行使の疑い。（田久保真紀 前伊東市長）「私はこうやって提示して約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています。」百条委員会への「出頭拒否」や“卒業証書”をチラ見せではなく19.2秒見せたという「虚偽の証言」などについての、地方自治法違反の疑い。自身が市長となった選挙の際に「東洋大学卒業」と報道機関に虚偽の経歴を公にした「公職選挙法違反」の疑い。市の広報誌の学歴欄にうその情報を記載させて配布した虚偽公文書作成・同行使の疑いなど、複数の容疑で刑事告発を受けています。それらの容疑について29日初めて任意での聴取が行われたのです。（田久保真紀 前伊東市長）「（Ｑ．詳しい内容は？）捜査の関係もありますので、内容はちょっと差し控えさせていただきますが。行ってまいりましたので。」「（Ｑ．今後の聴取にも真摯に応じる？）そうですね。今後のことは全然わからないんですけど、必要があればもちろんお話はしていきたい。」「（Ｑ．基本的にはしっかり協力はしているという形？）はい、そうですね。必要があればしていこうかな。」「（Ｑ．卒業証書の提出を求められたりは？）ちょっと私の方はコメントができませんので、すみませんコメント出せなくて申し訳ないんですが、いちおう要請の方には応じてきましたと。」代理人弁護士によりますと、この聴取の中で田久保前市長は、すべての容疑について、「犯罪の成立を否認する」と主張したということです。一夜明けた30日朝も取材に応じましたが…。（田久保真紀 前伊東市長）「（Ｑ．取り調べでは何を聞かれた？）捜査上のことですので、私からのコメントは差し控えさえていただきたいと思います。」本人の口からは何も語られませんでした。ついに始まった田久保前市長への事情聴取。疑惑の真相は明らかになるのでしょうか。